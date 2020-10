Celebran sus logros: personas de talla baja ya tienen su efeméride estatal

Lograr que la acondroplasia, que causa talla baja en las personas, sea catalogada como una discapacidad es uno de los principales logros de la Asociación Gente Pequeña Mérida, que desde hace ocho años trabaja en crear una cultura de respeto e inclusión hacia las personas con este padecimiento, quienes todos los días enfrentan retos por la falta de empatía y concienciación de la sociedad.

Geisell Valdez González, presidenta de la Asociación Gente Pequeña Mérida, señala que todos los días las personas de talla se enfrentan a retos y limitaciones porque no se toman en cuenta sus condiciones, lo que dificulta que puedan realizar actividades cotidianas o puedan obtener oportunidades laborales dignas.

No obstante, durante los ocho años de la agrupación se han enfocado en concienciar a la sociedad y las autoridades y este año se obtuvieron varios logros importantes.

Como representante del Consejo Nacional de Personas de Talla Baja, a Geisell Valdez se le asignan actividades o tareas que debe lograr para beneficio de las personas que representa en la entidad.

Uno de los logros este año fue la declaración del Día estatal de las Personas con Talla Baja, convirtiéndose Yucatán en el 14o. estado en aprobar esta efeméride, la cual se enmarca en el Día Mundial de las Personas con Talla Baja que se conmemora el 25 de octubre.

Cuenta que fue el 13 de mayo pasado cuando se aprobó en el Congreso del Estado la citada iniciativa. Ese mismo día, se presentó la iniciativa para que la talla baja sea considerada como una discapacidad dentro de la Ley de Discapacidad, lo cual considera un gran logro, pues les ayudará a poder exigir sus derechos como ciudadanos y como personas con discapacidad.

Escalón universal

Otro avance destacado es la iniciativa del escalón universal en lugares públicos, para que las personas de talla baja puedan realizar trámites gubernamentales de manera adecuada, pues normalmente las ventanillas de atención son altas, adecuadas para personas de talla promedio, pero no para quienes tienen acondroplasia.

Dicha iniciativa fue presentada en el Ayuntamiento el 15 de octubre pasado y está en proceso de aprobación por parte del Cabildo, y de aprobarse, Mérida sería la quinta ciudad del país en lograrlo.

El escalón universal consiste en tener escalones en los establecimientos gubernamentales o públicos a disposición de las personas de talla baja que lo requieran.

Retos del día al día

Geisell Valdez expresa que las personas de talla baja todos los días enfrentan retos, y carecen de oportunidades laborales o deportivas, por ello que se considere esta condición como una discapacidad es importante, pues podrán exigir sus derechos y tener una mejor vida.

Comenta que entre las limitaciones que enfrentan está el acceso al transporte público porque no hay una cultura de la inclusión, los escalones para subir al transporte son altos y a veces los conductores no se pegan a la acera para que puedan subir, lo que facilitaría un poco más las cosas sino que tienen que bajarse al pavimento y subir como puedan, “algunos lo hacen hincados”.

Considera que esto es un ejemplo de la falta de concienciación hacia las necesidades que tienen por la talla baja.

No hay cifras de cuántas personas hay en cada estado del país, pues no hay censos al respecto y muchas veces los padres por ignorancia esconden a los hijos, restándoles oportunidades, porque no van a la escuela y cuando son mayores enfrentan dificultades para buscar trabajo.

Con motivo del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, el domingo pasado la asociación realizó un acto para entregar premios a los ganadores de un concurso de fotografía “La inclusión a través de tus ojos”, al que convocó la agrupación.

Hasta el momento son 22 personas de talla baja las que se han acercado a la agrupación en el Estado.

Geisell Valdez invita a unirse a la asociación y a quien conozca una persona de talla baja decirle de ésta para que se integre. Están en Facebook e Instagram como Asociación Gente Pequeña Mérida y su teléfono 9991-94-80-97.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Sus tipos

La acondroplasia tiene 200 tipos de displasia, es decir, que se presenta de formas diferentes en el cuerpo, por lo que algunos tienen las piernas o brazos más cortos, o una frente pronunciada, problemas en la columna o en la cadera, entre otros.

En el país

Se estima que uno de cada 25 mil recién nacidos nace con este padecimiento en el país.