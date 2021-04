Celebrarán al Niño Jesús

Invitan a la misa de la bajada de la venerada imagen

Una de las fiestas religiosas muy queridas en Yucatán y que se conmemora el mismo Día del Niño, el 30 de abril, es la del Divino Niño Jesús, cuyas celebraciones se iniciarán mañana miércoles con la bajada de la venerada imagen en su santuario ubicado en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

El programa tendrá un formato presencial con el cumplimiento de las medidas sanitarias, que incluyen el 30% de aforo en el templo. Sin embargo, las actividades serán transmitidas en el Facebook del Santuario del Divino Niño Jesús.

La parroquia Cristo Rey y Santa María de Guadalupe-Santuario del Divino Niño Jesús anunció que mañana a las 8 p.m. se celebrará la misa de la bajada del Divino Niño Jesús con la participación de representantes de gremios.

El programa continuará todos los días desde el jueves 22 al sábado 1 de mayo con el rezo del rosario y novena a las 7 p.m. y misas de entrada de gremios a las 8 p.m.

El sábado 24, se llevará al cabo el rosario y la novena en dos horarios: 10 a.m. y 7 p.m. Las misas con los gremios están programadas a las 11 a.m. y 8 p.m. Habrá verbena a partir de las 6 p.m.

Congreso

Como parte del programa, el domingo 25 efectuarán el XXVI Congreso del Divino Niño Jesús en el marco del XI aniversario del santuario.

El programa comenzará a las 8 a.m. con la misa de niños; a las 10 a.m., celebración eucarística; a las 11 a.m., canto de las “Mañanitas” con mariachi y pastel; 11:30 a.m., novena al Divino Niño; 12:30 p.m., misa de peregrinos; y a las 6 p.m. y 7:30 p.m., misas comunitarias.

Día de fiesta

El viernes 30, día de la fiesta del Divino Niño Jesús, cantarán las “Mañanitas” a las 7:30 a.m. Continuarán a las 9 a.m. con el rezo de la novena; a las 10 a.m., la misa del Santísimo Nombre de Jesús; 5 p.m., la procesión en el territorio parroquial; y a las 8 p.m., la misa con el gremio de los “Custodios del Divino Niño Jesús”.

El domingo 2 de mayo concluirá la fiesta patronal con la novena a las 10 a.m. y la misa de la subida de la imagen del Divino Niño Jesús a las 12 i.m.— Claudia Ivonne Sierra Medina