Chen Kai: pasión por la magia

El mago yucateco, un referente en todo el mundo

“Varita Rota”. Ese es el código que en el mundo de los magos significa que uno del equipo se ha ido. Ayer se activó y la frase aparecía al comienzo de varias publicaciones en redes sociales, las cuales informaban de la partida de Chen Kai.

Según los trascendidos fue una infección en los pulmones la que privó de la vida a Julio Ulises Hijuelos Cervera la mañana de ayer.

El mago, nacido en Mérida en 1945, fue recordado en México y el mundo, al menos entre los dedicados a este arte. Y es que, dentro de ese mundo es considerado como el primer mago mexicano con fama internacional. Se presentó en diferentes países, trabajó para presidentes e hizo programas de televisión en México y el extranjero (se presentó en “The Montecarlo Show”). Además de esto, múltiples espectáculos en centros nocturnos en Ciudad de México.

En la televisión

Los más grandes lo recordarán por sus apariciones en el “Club Quintito”, en “Siempre en Domingo” o en “Hablando de Magia con Chen Kai”. Los más jóvenes lo vieron con la familia “P. Luche”, en aquel episodio en el que “Peluchenkai” desaparece a Ludovika. Ese episodio en el que hasta “el Rojo”, su ayudante de cabecera, usó saco afelpado.

Su calidad como mago tuvo múltiples respaldos. Veinticinco premios en competencias de magia internacional, durante siete años consecutivos, son solo parte de ello.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un apasionado de la magia y él así se asumía. En una entrevista con el Diario en 2016 narró las muchas horas que le dedicaba a esta disciplina. Ya sea para practicar, estudiar, vídeos o aprender nuevas técnicas. Disciplinado y curioso. Creativo e innovador. Así lo recuerdan los magos yucatecos que lo conocieron. Cualquier juego de magia podría mejorarse.

Entre sus últimas innovaciones está una tabla para aparecer palomas a la que agregó luces. Otra de sus ideas fue una caja para aparecer animales transparente, “de cristal”, le llaman los ilusionistas.

De esa, platicó con magos yucatecos en octubre pasado, la última vez que estuvo en la tierra que lo vio nacer. En ese entonces vino como espectador a la Gala de Magia que organiza el Centro Guadalupano para recaudar fondos en el Club Campestre. En las ediciones anteriores, las de 2016 y 2017, él fue el artista principal de la velada.

Además, en 2016 el Círculo de Ilusionistas del Mayab (Cimay) le rindió un reconocimiento a su trayectoria, en el marco del Día del Mago. Ese día se presentó en el escenario del Centro Cultural Olimpo en compañía de otros prestidigitadores yucatecos, entre ellos Kórbel, Shadak, Lico Knapp, Emm y Deyvid.

Con secretos

Al hablar con los artistas otra idea sale a relucir. Siempre fue un mago celoso de sus secretos. “De la vieja escuela”, les llaman. De esos que se educaron con la premisa de que un mago vale por aquello que el público no sabe y en el que los secretos no se comparten, ni siquiera con los colegas. Sin embargo, con el paso del tiempo, en los últimos años tuvo mayor apertura hacia las nuevas generaciones de ilusionistas.

Como ejemplo, en Mérida, el 31 de enero de 2016, impartió una conferencia a prestidigitadores yucatecos de todas las edades: desde los adolescentes que aprendieron magia en internet hasta aquellos experimentados con los que tuvo amistad.

Consejo de Televisa

En ese entonces habló de sus inicios. También de por qué siempre usaba paliacate en la cabeza. Dijo que fue por recomendación de personal de Televisa: para agregar misticismo a su personaje.

Ese día les aconsejó a los novatos leer mucho. Decía que para aprender magia los libros eran el mejor aliado.

Sin embargo, hay secretos de su magia que nunca dijo, según admitió en 2016. Los mejor guardados fueron siempre los relacionados con la aparición de palomas. Con todo y eso, muchas de las técnicas usadas por los magos en el mundo fueron creadas por él. Esos secretos que se llevó a la tumba son hoy la principal pérdida para el mundo de la magia.- Jessica Ruiz Rubio

Ronda de opiniones

Ilusionistas yucatecos opinan sobre Chen Kai

Shadak

Mago

“Fue un gran hombre y excelente ser humano, un gran amigo, dispuesto a dar un consejo, el principal fue siempre leer y no copiar. Yo me hice mago por él, él me inspiró cuando lo vi actuar. Nunca me imaginé que se convertiría en mi mentor. Tuve la oportunidad de que en su última visita a Mérida me asesorara. Compartimos viajes. Es una gran pérdida para la magia en el mundo”.

Kórbel

Mago

“La magia pierde a uno de sus mejores exponentes. Conmigo tuvo atenciones siempre, con una amistad de muchos años. Nos conocimos en la década de los 70. En los últimos años se abrió a enseñar parte de sus técnicas. Sin embargo, hay proyectos que tenía, ya que era muy innovador, que no llegaron a ver la luz. Eso y los secretos no revelados, son la principal pérdida para la magia.

Lico Knapp

Mago

Es mi tío y él fue mi inspiración para ser mago. Dos vólúmenes de la “Encyclopedia of dove magic” recopilan sus técnicas. La magia pierde a uno de sus pilares, ya que inventó varias técnicas y para él fue siempre su gran amor. No creo que haya otro mago mexicano que pueda alcanzar la fama que él tuvo. Quizá si no hubiera internet. Ahora hay mucha competencia.