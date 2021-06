Ciencia para la vida diaria

Hablemos de Bioética

La Bioética comprende una gran diversidad de problemas que se iniciaron con dilemas como son la definición del principio y final de la vida, con el consentimiento informado, el aborto, la experimentación médica, trasplante de tejidos y órganos, a las que se han añadido otras más recientes como la reproducción asistida, la clonación reproductiva con fines terapéuticos, la terapia de soporte vital, el derecho a una muerte digna, la eutanasia, y la ecología, entre otros temas.

La “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” ilustra esta evolución de la Bioética ampliando los principios universales que se ejerce en el marco de una realidad humana culturalmente plural, socialmente diversa y económicamente desigual como es el común denominador en los países de Latinoamérica.

Actualmente se han ampliado los principios que la rigen, incluyendo otros como la responsabilidad social en términos de salud y bienestar colectivo, la preservación del medio ambiente, y de la diversidad cultural, además de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en todas sus formas.

Nació para determinar los criterios y asignar los límites de la práctica médica y de la investigación científica, para poder construir el “puente hacia el futuro”, y ha llegado a ser una moda, con una rápida difusión del interés suscitado por el término.

Sin embargo, no existe un común acuerdo para delimitar su contenido o su metodología, tal vez se deba al dinamismo de la problemática que trata, que no puede soportar una estructura demasiado rígida o estática, sin embargo, sí puede decirse que la Bioética es un conocimiento práctico/aplicativo que estudia los límites, y sus fundamentos, de la licitud de la intervención del hombre sobre la naturaleza. En particular sobre aquellas intervenciones que ya son posibles o las que pueden llegar a serlo en poco tiempo, por el progresivo desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la biomedicina.

La definición más conocida es la referida en la primera edición de la Enciclopedia de Bioética(1978): “El estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de valores y principios morales”.— Presbítero Alejandro Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética