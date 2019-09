Comprometidos por su salud

Cierra “Atrévete a perder” el cásting de participantes

Gozar de buena salud para mejorar su calidad de vida es el principal motivo de los asistentes al segundo y último día del cásting del reto “Atrévete a perder”, cuya tercera temporada se acerca.

En la jornada, realizada ayer en el parque de la colonia Miguel Alemán, se contó con la presencia de Joss Molina, quien será la conductora del reto.

Fátima Alejandra Cedillo Hernández, la ganadora de la segunda temporada de “Atrévete a perder”, estuvo como invitada al cásting, donde recordó que ella se inscribió alentada por su mamá, quien la animaba a hacer cambios en su vida.

Subrayó que esta experiencia le cambió la vida y hay un antes y un después de su participación. “’Atrévete a perder’ es un proyecto muy bueno. No sé cómo agradecer el hecho que realmente cambiaron mi vida”, dijo.

Animados a ganar

Perla Cortés Robles, ama de casa de 28 años, compartió que su interés por mejorar su autoestima la motivó a realizar el cásting.

Relató que llevó una dieta de una manera incorrecta combinada con mesoterapia. “El producto que estaba usando estaba prohibido por la Profeco y lo seguí utilizando porque se hizo una adicción; pensaba que si no me ponía esa inyección no iba a bajar de peso y llegó un punto en el que mi esposo la tenía que esconder”.

Reflexionó que “seguir el estereotipo de una mujer delgada me llevó a eso y no seguí el verdadero propósito: tener buena salud”.

Giorgio Alberto Ramos Arellano, ingeniero en sistemas y comerciante de 45 años, compartió que se animó a participar por su familia y el deseo de tener buena salud. “Quiero estar bien los 15 años de mi hija para bailar con ella”.

“Yo vengo a ganar y el reto es perder lo más que pueda”, comentó.

Marel Rodríguez Manuel, ama de casa de 33 años, quiso participar para cumplir un reto personal y competir con más personas puede ayudar a lograrlo.

Joss Molina recordó que los capítulos de la nueva temporada comenzarán en octubre y concluirán en diciembre. El reto se realizará con cuatro varones y cuatro mujeres.

Lo que se busca es que pierdan mayor cantidad de peso y se medirá por porcentaje de peso perdido; hombres contra hombres y mujeres contra mujeres.

Los regalos para el primer lugar varonil y femenil consistirán en un guardarropa nuevo y un certificado de viaje por 20 mil pesos para cada uno.

Los capítulos y toda la información se verá a través de las redes sociales de Diario de Yucatán. Los capítulos se transmitirán lunes, miércoles y viernes.

Son tres capítulos semanales y cada tres semanas se hará eliminatoria de los participantes que tengan la menor perdida.

Los participantes tendrán el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales de la salud, entrenadores certificados, nutriólogos, supervisión médica y tratamiento en spa. También se dará apoyo para transporte para que la persona no tenga que invertir más que el tiempo y el esfuerzo para ganar.

El objetivo de este reto siempre es promover un nuevo estilo de vida, cambio de hábitos y vida sana.

Yucatán es de los primeros lugares a nivel nacional en sobre peso.

Todas las personas que hayan acudido al cásting deberán estar pendientes porque entre hoy y mañana se contactará a quienes fueron seleccionados. — Claudia Ivonne Sierra Medina