Cierra un año terrorífico

Raiza Revelles lanza el libro “El chico de la piel de cerdo”

En 2015, Raiza Revelles aceptó el reto de convertirse en escritora con el lanzamiento de su primer libro, “Zelic: La nueva tierra”, en coautoría con Sebastián Arango y nutrido con gran parte de sus lecturas de fantasía, siendo uno de sus géneros favoritos.

Y es que antes de arriesgarse como autora, muchos jóvenes ya conocían el nombre de Raiza como parte del fenómeno booktuber, que la ha llevado a ganar más de 1.6 millones de seguidores a través de la plataforma YouTube, donde actualmente comparte historias paranormales.

Precisamente ése es otro de sus géneros favoritos: el terror, del cual se valió para escribir varios relatos que hoy deja plasmados en “El chico de la piel de cerdo” (Planeta, 2020).

“Desde pequeña me encantaba escribir historias que luego le contaba a mi hermana (...) En realidad estas historias (las de ‘El chico de la piel de cerdo’) ya venían tomando forma desde hacía tres años, hasta que finalmente decidí dejarlas plasmadas en un libro”, comparte Raiza en entrevista con Diario de Yucatán.

“El chico de la piel de cerdo” está conformado por trece escalofriantes historias y algunas rimas que acompañan al protagonista Billy, el raro, quien guía al lector a descubrir a esos seres creados desde la imaginación de esta entusiasta lectora.

De hecho, Raiza admite que le encanta escuchar historias y compartirlas con otros, no por nada se convirtió en una de las booktubers más buscadas en México.

Ahora, como creadora de contenidos en YouTube también ha podido compartir varios minidocumentales sobre leyendas que son parte de la tradición oral y cultural del país.

No obstante, reconoce que “es un sentimiento diferente el cuando cuentas una historia de otra persona a cuando eres tú quien provoca ese sentimiento de miedo (...), cuando transformas tus propios miedos en monstruos y fantasmas de tus historias”.

El reto a vencer: ella misma

Raiza admite que el mayor reto a vencer fue su propia indisciplina para sentarse a escribir, algo que la pandemia del Covid-19 logró cambiar: “Creativamente sí me ayudó, porque logré sentarme a escribir y darle la forma que quería a estos relatos”.

Aunque reconoce que el mundo está pasando por una difícil situación durante la pandemia, considera que siempre se puede revalorar y aprender de los momentos de crisis. “Porque ahora sabemos que no podemos dar las cosas por sentado, aprendimos que no hay nada seguro, que la salud tampoco. Creo que hemos aprendido una gran lección y es que no hay que dejar de vivir el presente y de hacer las cosas hoy”.

Hay más en lo pequeño

Con el cierre del año y esta nueva obra en las librerías del país, Raiza tiene un mensaje para los jóvenes que quizá creen que al estar encerrados en casa “desperdiciaron un año”.

“Al final del día todos hemos aprendido algo y hemos tenido un crecimiento interior (...), a veces no tomamos en cuenta que esos pasitos pequeños son los más importantes. Todos hemos estado haciendo cosas, desde leer un libro o aprender nuevas cosas, que al final nos agrega a nuestra persona”.

Raiza Revelles confía que en 2021 la pandemia dé una tregua a la humanidad para poder volver a encontrarse con sus lectores. Adelanta que, mientras eso sucede, ya tiene varias sorpresas para sus seguidores.— Cecilia Noemí Domínguez Montañez

