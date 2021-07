Cinco cuentos cercanos al dolor conforman “Pentandra”

El primer libro Meryvid Pérez se presentará hoy

Cinco historias unidas por el dolor conforman “Pentandra”, el primer libro de cuentos de Meryvid Pérez que se presentará hoy las 6 p.m. en la biblioteca pública central “Manuel Cepeda Peraza”.

“Cada personaje es movido por una circunstancia dolorosa que lo trastoca”, asegura la joven escritora, quien decidió tocar el tema de la violencia por ser algo que se vive cerca de su entorno.

En entrevista con el Diario, Meryvid reconoce que le fue incómodo escribir sobre esos temas, y que ella misma se cuestionó.

“Pero me parece que quien escribe habla de temas que le impactan, y así como me puede impactar algo bello como ver el mar, un atardecer o la belleza que puede haber en un entorno, también me impacta escuchar que han matado a una mujer por odio, que tenemos altos niveles de violencia sexual infantil o de suicidio, o la violencia geriátrica, de la que no se habla mucho”.

Aclara que la violencia no es el único tema que le interesa pero sí el que quiso mostrar en Pentandra.

“Uno habla de sus experiencias, y hay experiencia en lo que escuchamos en los medios, lo que vivimos en comunidad y en la intimidad. Cuando escuchamos las noticias siempre hay cifras y una cifra de gente muerta o desaparecida se vuelve algo nimio, tanto como una sensación térmica o el nivel de refrigeración de una nevera”, dice.

En ese sentido, afirma que Pentandra se acerca a la intimidad de cada personaje. “Es una forma de tratar de no olvidar esa historia detrás y a esa persona que vivió un suceso tan fuerte”.

Siempre hay realidad

A la pregunta de si la realidad supera a la ficción, Meryvid comparte que la ficción se basa mucho de la realidad y siempre hay algo, a pesar de que haya un mundo totalmente fantasioso o diferente, siempre hay algo de realidad.

Algunos cuentos los escribió hace algunos años, pero cuando se dio la oportunidad de hacer el libro, se dedicó a pulirlos en 2019. “Tengo más (cuentos), pero esta es una selección que hice para hablar de estos temas”.

La joven comparte que desde niña le han gustado las historias y se ha contado a sí misma más de las que ha escrito. “Me gusta buscarlas en todos lados: en la música, en el cine, por hablar de arte; pero las historias están frente a nosotros en todo momento, en nuestra cotidianeidad, hay que observar”.

Sobre porque le gusta el cuento, dice que por su aliento y rapidez. “Me parece que el cuento siempre tiene como algo urgente que contar, necesita contarse pronto y por eso es breve, por eso es conciso”.

El libro fue seleccionado del programa “Formación de Nuevos Creadores” de la Sedeculta. La presentación estará a cargo de Lolbé González Arceo, Katia Rejón y la autora. Rosely Quijano León, jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Sedeculta, moderará el evento.

El libro cuesta $50 y se puede conseguir en la librería de la Sedeculta, en la librería La Meiga y en la galería Le Cirque. — IVÁN CANUL EK