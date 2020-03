Claves para encontrar el hospedaje perfecto

Llega el momento de planificar tus tan ansiadas vacaciones. Algunas semanas o incluso un fin de semana pueden ser suficientes para dejar de lado al estrés laboral y las problemáticas cotidianas. Sin embargo, la organización del viaje puede transformarse en un pequeño dolor de cabeza cuando llega el momento de elegir el mejor hotel para tus vacaciones.

Encontrar el hospedaje perfecto no es una tarea tan simple como parece y a continuación mencionamos todos los aspectos a tener en cuenta para que tu alojamiento se adapte a tus necesidades sin pagar de más (teniendo en cuenta que equivale a la mitad del presupuesto del viaje).

¿Elegir alojamiento por gusto o necesidad?

La mayoría de las veces el dilema para la elección del hotel radica en la elección según los gustos o lo que realmente se necesita teniendo en cuenta la cantidad de actividades planeadas. Por ejemplo, si viajas a un destino con un gran centro turístico, todo tipo de excursiones y una vida nocturna intensa como Acapulco (aprovecha estos hoteles cerca de la playa) no tiene demasiado sentido inclinarse por un all inclusive, ya que prácticamente no estarás durante todo el día en el hotel. En cambio, si viajas hacia un destino con poco por descubrir el all inclusive será una buena elección, ya que estarás mucho tiempo dentro del hotel pudiendo aprovechar todos los servicios.

El precio es lo primero que se analiza

Negarlo no tiene sentido y los precios elevados terminan siendo contraproducentes, más allá de los servicios ofrecidos. Para conseguir precios baratos en hoteles es conveniente que busques en las agencias de viaje ya que suelen ofrecer descuentos importantes como estos hoteles en Guanajuato. Viajar en temporada baja y reservar habitaciones con antelación son otras claves para ahorrar una buena suma de dinero que luego puede invertirse en excursiones o compras.

Ubicación: cuanto más cerca del centro, mejor

A mayor cercanía de los puntos turísticos claves, más elevado será el costo. A veces, los turistas terminan eligiendo un hotel muchísimo más económico en comparación al que se encuentra a 100 metros de la playa o de un shopping, pero no se dan cuenta de que el hecho de estar lejos los hace perder tiempo y dinero en medios de transporte. Por esta razón, si tienes dinero para invertir no lo dudes y acércate lo más que puedas hacia la playa, el shopping o las excursiones que más te interesen.

Reseñas: las opiniones valen, y mucho

Antes de proceder a la reserva del alojamiento es fundamental la evaluación de aquellos que ya se alojaron en ese hotel/hostel/all inclusive o cabaña para que no te lleves sorpresas desagradables. Analiza la mayor cantidad de reseñas posibles y decide teniendo en cuenta las problemáticas o puntos a favor incluidos.

Disponibilidad de servicios

A mayor cantidad de estrellas más cantidad de servicios. Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado a WI-FI deberás chequear que la conexión inalámbrica esté incluida y tenga buen alcance para estar online dentro del hotel. Algunos ofrecen conexión gratuita en zonas comunes y otros tienen WI-FI en las habitaciones como estos completos hoteles en San Miguel de Allende.

La limpieza es otro de los puntos importantes para tener en cuenta. Si pretendes relajarte al 100%, no tiene demasiado sentido que te preocupes por el orden dentro de la habitación, así que deberás contar con el servicio de limpieza que muchas veces viene incluido y en algunos casos se cobra de manera accesoria.

Con respecto a las comidas también hay que destacar la importancia de que esté incluido el desayuno estilo buffet. Es ideal para ingerir proteínas y vitaminas para nutrir al cuerpo de cara al resto del día. Además, puedes aprovechar para comer a media mañana y no perder tiempo en buscar restaurant para el almuerzo ya que estarás satisfecho y lleno de energía.

Tipos de hoteles para cada situación

Si viajas con tu familia -especialmente si tienes niños pequeños- es recomendable que optes por alojamientos seguros y en zonas céntricas. En cambio, si viajas en solitario recorriendo el mundo la opción de los hostels es la que mejor se adaptará a tu situación ya que pagarás muy poco por una habitación compartida. Por último, los all inclusive ofrecen muchísimas actividades como gimnasio, spa, actividades para niños y excursiones organizadas para que a tu estadía no le falte nada.

