¿Son clavos de la crucifixión de Jesús? Un hallazgo que revive la teoría

ISRAEL.- Durante la excavación de una cueva en Jerusalén, se encontraron en 1990 unos clavos que, indicaron entonces, se habrían usado en la crucifixión de Jesucristo, aunque esta siempre ha sido una afirmación controversial entre historiadores y arqueólogos.

Según información de medios locales, los clavos fueron encontrados en Jerusalén dentro de una cueva funeraria que data del siglo I. Más tarde quedó descartado que esa tumba fuera de Jesucristo, pero ahora los investigadores analizan si se trata del lugar en donde están los restos del sacerdote que habría condenado a Jesús a muerte.

