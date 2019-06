Cobran vida a través de la luz

Exponen alumnos de Artes Visuales obras fotográficas

“Veneno letal para el sistema”, “Lectura para perros”, “Insomnia” y “Puedo sentirlo hasta el hueso” son algunas piezas que funcionan por medio de la luz y que integran la exposición “Abrir en oscuridad absoluta” del Taller de fotografía de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que será inaugurada mañana, a las 8 de la noche, en el Museo Fernando García Ponce-Macay.

La exposición de fotografía expandida está integrada por once piezas del mismo número de estudiantes de diferentes semestres de la Licenciatura de Artes Visuales, presentadas en formato de video instalación, impresión digital, serie de fotografías, escultura de alambrón con bombillas y vídeo, entre otros elementos.

Omar Said Charruf, titular del taller de fotografía y curador de la muestra que estará un par de meses en la Sala Esay del Macay (planta baja), detalla que el título de la muestra proviene de una leyenda escrita en una caja de película fotográfica.

La exposición trata más de un concepto de impresión llamado imagen expandida.

“Vivimos en una época de hípervisualidad, todos los días estamos expuestos a millones de imágenes que pasan alrededor nuestro. Esa es la imagen expandida, que puede ser una imagen impresa, escrita, viral, digital. No nos cerramos a un concepto”, expone Omar Said.

La exposición reúne once piezas y cada una funciona por medio de la luz, principio básico de la fotografía. “Sin luz no hay imagen, entonces quisimos retomar ese concepto, las obras cobrarán vida cuando las conectes a la electricidad. La obra no existe si no está conectada”.

Algunos alumnos participantes de la muestra comparten que exponer en el Macay es un logro para artistas emergentes, una experiencia de formación y actividad enriquecedora porque aprenden a conocer cómo se maneja la relación con el receptor, el montaje de una exposición… Monserrat Ramírez, de cuarto semestre, expone la pieza “Fotosíntesis”. La alumna del cuarto semestre de artes visuales detalla que su pieza habla de la interrelación entre el proceso fotográfico y el proceso de la fotosíntesis. En la pieza hay elementos como el agua y la luz que están involucrados en la fotosíntesis. Lo que yo quiero decir aquí es que todos estos procesos, tanto naturales como los fotográficos, se encuentran relacionados. Una botella traslúcida, agua, acetatos y luz dan vida a esta obra. Marcio Cruz, de sexto semestre de Artes Visuales, ofrece “Botiquín familiar: mamá Nita es una bruja”, sobre identidad familiar que a veces permanece oculta. “Mi familia es de ascendencia beliceña y esta parte del caribe está relacionada un poco con la práctica esotérica, de bujería, y mi abuelita en su momento lo practicó y gran parte de mi familia se dedicaba a eso”. Esta parte había sido callada en mi familia y yo trato de abordar esta idea, en esta pieza, indica. La pieza la integran una caja —un neceser— con monedas y fotografía tomada con cámara instantánea a la abuela y otras fotos de archivo familiar y dos luces led. Alfonso Carrillo, de octavo semestre, presenta “Cámara de seguridad Paseo Revolución”. “La pieza trata de visibilizar lo cotidiano a través del tiempo y el andar y convive con lo que sucedió y está sucediendo y también juega con la mentira, porque trato de jugar que es una cámara de seguridad pero al mismo tiempo no porque es un video pregrabado”. A través de la edición se logra un video orquestado, es decir parece que organiza a la gente para que vaya andando, explica de esta pieza con imágenes que se ven en una pantalla. Valentina Lara, de cuarto semestre, expone “Modulador cero”, que hace referencia a la palabra modular que refiere a un dispositivo electrónico que module una onda, una energía o esparza luz. Detalla que la pieza es una escultura tridimensional con registro, cuyo objetivo es emitir esas ondas de luz y generar imagen a través de su intermitencia, la esteticidad de la luz. La escultura es de alambrón soldado con bombillas. En la exposición participan también Anna Karen Miranda Ayuso con “Desdoblamiento: memorias de un globo rojo”; Lorenzo Góngora, con “Insomnia”; César Rendón, con “Lectura para perros”; Anaí Puerto, con “Coyuntural Inmediata”; Anel Suaste, con “Veneno letal para el sistema”; Melissa Cantú, con “Puedo sentirlo hasta el hueso”, y Gloria Teyer, con una pieza sin título.— Claudia Sierra Medina

