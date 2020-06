Colorido espectáculo migratorio

Piden no atrapar a las mariposas que están de paso

Miles de mariposas revolotean en la capital de Yucatán como hace muchos años no se veía. Este espectáculo de la naturaleza es el resultado favorable de las pasadas lluvias de la tormenta tropical “Cristóbal”, que propiciaron el crecimiento de la vegetación, y de la poca movilidad de las personas debido al confinamiento por el coronavirus.

Así informaron el doctor Hugo Delfín, director del Campus de Ciencias Biológicas de la Uady, y la bióloga Yara Vázquez, de la Unidad de Manejo Ambiental “Evenus”, acreditada por la Semarnat desde 2006.

La bióloga explicó que las mariposas pertenecen a la familia “pieridae” y son de las especies “Anteos clorinde”, conocida como “hoja de primavera”, y “Anteos maerula” o “mariposa limonera”, ambas de color verde que sirve como camuflaje.

Estas mariposas están en un proceso de migración, pero no existe un estudio que indique la ruta que siguen, sin embargo estas especies se distribuyen desde México hasta Centro América.

Las mariposas no son los únicos insectos que se han visto de nuevo en la ciudad: han “reaparecido” especies como el abejón de mayo, el escarabajo rinoceronte y las abejas carpinteras que construyen sus nidos en los troncos de árboles secos.

La bióloga hizo un llamado a la población para disfrutar de esta “bella migración” y no dañar a las mariposas, para eso, recomendó conducir a baja velocidad para no atropellarlas y no atraparlas, pues no son insectos que se puedan tener como mascotas y además contribuyen con la polinización de las plantas, algo de alto beneficio para el planeta.

Debido a la migración de las mariposas es probable que en las próximas semanas se vea un incremento de orugas en la ciudad, debido a que van dejando huevecillos por donde pasan.

Finalmente, invitó a los niños a participar en un curso digital de verano que “Evenus” tiene programado a partir del 6 de julio de 10 de la mañana a 12 del día.

Yara Vázquez dijo que este curso es completamente gratuito, pero de cupo limitado, de modo que dejó a disposición la página de Facebook Mariposas Evenus para obtener mayor información.— Gabriel Chan Uicab

Escanea el código QR para acceder a un vídeo donde se ven las mariposas en la ciudad.