Comienza la fiesta en honor al Divino Niño

Con un llamado a cuidar la infancia y a los bebés que están en el vientre de sus madres se inició anoche la fiesta anual del Divino Niño Jesús en la parroquia Cristo Rey y Santa María de Guadalupe-Santuario del Divino Niño Jesús.

“Lamentablemente vemos mucha agresión a la familia, a los niños no nacidos, pero esta celebración es un llamado a cuidar la infancia, especialmente a los más vulnerables: los niños en el vientre de su madre”, dijo el padre Juan Pablo Moo Garrido, párroco del templo.

“Nos enseña la dulzura de Dios; la inocencia de Jesús nos llama a todos a ser como niños, no en actitudes infantiles sino en confianza, en sencillez de vida”, indicó.

“Creo que eso es lo que principalmente nos pudiera dejar de enseñanza esta devoción”, explicó el padre. Asimismo “tiene una dimensión salvífica porque todas las etapas de vida de Jesús son salvíficas y ésta, que es poco conocida, poco valorada, también tiene una dimensión salvífica”.

Recordó que la devoción al Divino Niño Jesús en la localidad se debe a la promoción que hizo el anterior párroco, Álvaro Carrillo Lugo. “El templo comenzó a tener la afluencia que aún conserva y el lugar fue declarado santuario”.

“La misma gente lo fue definiendo así y el entonces arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, decidió elevar la parroquia a categoría de santuario hace 11 años. Esto se debió a que la gente encontró aquí un espacio de oración, de paz, de ayuda espiritual muy fuerte”.

La fiesta del Divino Niño Jesús se conmemora el mismo Día del Niño, el 30 de abril porque hay esa asociación de la infancia del Hijo de Dios con esta fiesta, explicó el presbítero Juan Pablo Moo.

La fiesta se inició con concurrida asistencia, respetando las marcas en las bancas para la sana distancia y el aforo reducido, ambiente jubiloso y la entrada de la venerada imagen del Divino Niño Jesús, entre cantos y aplausos. Celebraron los padres Juan Pablo Moo Garrido, Daniel Ortiz Torres y el diácono Ismael Amatón.

Ayer también se coronó a la embajadora de las fiestas patronales parroquiales 2021, la joven Aremy Pasos.

La celebración contó con la presencia de representantes de los gremios que participarán en la fiesta.

Las celebraciones se realizarán de manera presencial con el cumplimiento de las medidas sanitarias, que incluyen 30% de aforo en los templos. Asimismo, habrá transmisión virtual en el Facebook del Santuario del Divino Niño Jesús.

Programa

El programa del santuario del Divino Niño Jesús continuará hoy con el rezo del rosario y novena, a las 7 p.m.; y misas de entregada gremios a las 8 p.m. Estas actividades se repetirán hasta el sábado 1 de mayo.

El sábado 24, el horario será de 10 y 11 a.m. para el rezo del rosario y la novena y la celebración eucarística, respectivamente.

A las 7 y a las 8 p.m. realizarán rezo del rosario y la novena y celebración eucarística, respectivamente; y a las 9 p.m., verbena (preventa y entrega a domicilio).

Como parte del programa, el domingo 25 efectuarán el XXVI Congreso del Divino Niño Jesús, en el XI aniversario del santuario.

El programa iniciará a las 8 a.m., con misa de niños; seguirá a las 10, con celebración eucarística presidida por el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega; a las 11, canto de las Mañanitas con mariachi y pastel; 11:30, novena al Divino Niño; 12:30, misa de peregrinos; 6 y 7:30 p.m., misa comunitaria.

El viernes 30, día de la fiesta del Divino Niño Jesús, cantarán las “Mañanitas” a las 7:30 a.m. A las 9 a.m. se realizará el rezo de la novena; a las 10 a.m., la misa del Santísimo Nombre de Jesús; 5 p.m., la procesión con la imagen del Divino Niños Jesús en el territorio parroquial; y a las 8 p.m., misa del gremio de los “Custodios del Divino Niño Jesús”.

El domingo 2 de mayo concluirá la fiesta con el siguiente horario: 10 a.m., novena; y 12 i.m., la misa de la subida de la imagen del Divino Niño Jesús.

Medidas de seguridad

Esta fiesta es muy concurrida en la parroquia, subraya el padre Juan Pablo Moo, por lo que este año se realizará respetando los protocolos de salud e higiene. “Estamos preparados para recibir a los peregrinos, participar en las misas, hacer el recorrido en el santuario”.

Al estar prohibidas las procesiones debido al Covid-19, el viernes 30 realizarán un recorrido con la venerada imagen en un vehículo por las principales calles de todo el territorio parroquial.

Se esperan peregrinos del interior del estado, de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, entre otras entidades.

“Para el domingo 25 esperamos que lleguen más peregrinos porque ese día realizaremos el Congreso del Divino Niño Jesús, que este año llega a su edición XXVI”.

La invitación a la comunidad es asistir a la fiesta todos los días del novenario, especialmente el domingo 25 y 2 de mayo. Por último, el padre pidió a los devotos del Divino Niño Jesús que sus novenas sean “en una dimensión familiar, no vecinal debido a la pandemia”.— Claudia Sierra Medina