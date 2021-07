Cómo elegir la talla correcta de brasier: paso a paso

Elegir la talla de brasier correcta no solo es una cuestión de estética, sino también de salud, ya que puede ocasionar problemas mamarios debido a la presión –si es muy ajustado-, mientras que usar una talla holgada puede causar también tensión en los hombros por mala postura.

Si bien antes era difícil elegir la talla correcta, aún en una tienda departamental con probadores, la pandemia ha creado una nueva modalidad de comprar ropa interior en línea, pero el riesgo de equivocarse de talla puede causar gran frustración.

De acuerdo con diversos medios, se estima que el 80 por ciento de las mujeres utilizan una talla incorrecta de brasier. No está mal aceptarlo: si al final del día el sujetador te marca, estás usando la talla incorrecta; si has notado que pasas más tiempo acomodando el tirante: amiga date cuenta, esa no es tu medida.

¿Cómo saber la talla correcta del brasier?

No obstante, saber cuál es la talla correcta está al alcance de una cinta métrica, de acuerdo con especialistas en el tema. El primer paso es medir –en pulgadas- por debajo de busto alrededor de tus costillas y la parte más alta de busto (a la altura de los pezones), con esto se obtiene la medida del torso.

Para conocer el tipo de copa bastará con colocar la cinta alrededor de la parte más elevada del busto. Al número que se obtenga se le restará la medida del torso, la diferencia que dé será la copa correspondiente de acuerdo con la siguiente tabla (publicada por El Universal):

Para la diferencia de 2 pulgadas es copa B .

. La diferencia de 3 pulgadas es copa C .

. Para la diferencia de 4 pulgadas es copa D .

. La diferencia de 5 pulgadas es copa DD.

Cabe aclarar que, aunque no son comunes, también existen diferencias de pulgadas que van de los 6 a los 14, correspondientes a las copas E a la GG (en Reino Unido). Por otro lado, Warners México también señala que existen las llamadas tallas equivalentes como la 36 B: 34 C, 38 B: 36 C, etcétera.

También es importante recordar que existen diferentes tipos de cortes de brasiere para elegir y que los hay con varilla y sin ésta, que dependerá de la preferencia de la usuaria, así como el tipo de realce que desee para el pecho.

¿Puedo tener dos tallas diferentes de brasier? Sí, este es el por qué

El mismo Warners México recomienda a las mujeres medirse dos veces al año ya que invierno el busto puede aumentar de tamaño, mientras que en verano el calor hace que disminuya. Se recomienda también tener sujetadores para el periodo menstrual debido a que las mamas sufren una hinchazón natural.

Es importante recordar que no existe el brasier perfecto y que cada cuerpo es completamente diferente.