Cómo encarar a los criticones

Si la cantante Thalía hubiera sabido que mostrar sus cosas flotando le iba a traer una “lluvia de críticas e insultos”, quizás no hubiese grabado cómo el agua se infiltró en su residencia en Nueva York, tras las recientes inundaciones. El video subido en las redes sociales, muestra cómo perdió zapatos y vestidos, además de publicar cómo tuvieron que arrancar de su casa paredes esponjadas.

La mayoría de los comentaristas le cuestionaron a Thalía, cómo puede quejarse de perder unos zapatos cuando tiene tanto dinero para comprar muchos más. Otros le dicen que cómo se puede quejar cuando hay quienes sólo salvaron la ropa que llevaban puesta, mientras otros incluso murieron ahogados. Lo cierto es que no podemos comparar la vida humana y el hogar con un vestido o un par de zapatos, pero ¿por qué a tanta gente le fascina criticar?

Me pregunto, si algunos de esos criticones ha pensado que ese par de zapatos arrugados por el agua es un gran recuerdo para la estrella mexicana. Quizás fue el calzado que usó el día, que después de muchos años de esfuerzos, llenó por primera vez el auditorio de su país.

Y no solo las figuras públicas son juzgadas y atacadas constantemente, le pasa a todo el mundo. La crítica negativa es una experiencia universal que más allá de enfado puede causar mucha angustia a quien la recibe, ya que la parte del cerebro que procesa esos comentarios mal intencionados es la misma área del cerebro encargada de procesar el dolor. La mejor manera de enfrentar a quienes “se meten” a opinar es copiando lo que hacen los famosos:

No te “mates” por agradarle a todos. Entiende que por más bueno, justo y chévere que seas, no eres “monedita de oro” para caerle bien a todos.

Evalúa quién te critica: Después de evaluar el comentario, y confirmar que no es cierto, recuerda que por lo general quien te critica lo hace por envidia debido a que no ha logrado ni la mitad de lo que tu has alcanzado.

Aléjate de los criticones y si no puedes, ignóralos: Bien lo dijo la también artista mexicana Frida Kahlo: “Si no puedes vivir sin tratarme bien, deberás aprender a vivir lejos de mí”.

Nadie en realidad tiene el poder de criticarte y arruinarte el día si tú no se lo permites. Estoy segura, que Thalía no dejó que miles de críticas inundaran su ilusión de recuperar sus recuerdos flotantes.

