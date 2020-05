¿Cómo hablar al niño sobre la pandemia del Covid-19?

Alba Elvia Alsina (*)

Según las investigaciones, el riesgo que tienen los niños de contraer una enfermedad grave parece ser bajo. La sintomatología de la población infantil es menos severa que la de los adultos.

Pero, como padre, ¿cómo debo manejar el tema? ¿Qué tengo que decirle a mi hijo de lo que está ocurriendo?

Mi primera recomendación es hablar sobre el tema, ya que, de lo contrario, solo aumentará la preocupación de los niños, dejándolos con muchas preguntas sin respuesta. No es necesario tener todas las respuestas, lo verdaderamente necesario es estar disponible para ellos.

La segunda recomendación es escuchar a los niños. No sirve de mucho brindarles información que no esté en su nivel de desarrollo, el objetivo es ayudar a los niños a que se sientan informados, escuchados y sus dudas puedan ser resueltas con datos basados en hechos y no a través de lo que comentan sus compañeros o lo que se escucha en las redes sociales.

La tercera recomendación es mantener la calma. Si el padre o la madre se percata de que está sintiendo ansiedad, primero que recupere la calma y posteriormente responda a las preguntas del menor.

La cuarta es mantener la rutina de los pequeños lo más estable y previsible posible, tener horarios regulares para comer, dormir y jugar, para que no haya incertidumbre, enfocándose en relajar los límites.

La última sería enfocarse en las medidas de prevención. Los niños se sienten seguros cuando saben qué es lo que tienen que hacer para protegerse, por ejemplo enseñarle a los niños a toser o estornudar en la parte interior de su codo, limpiar y desinfectar las áreas de trabajo y juego, evitar tocarse la cara, y lavarse las manos con frecuencia.

Psicóloga clínica del Hospital Faro del Mayab.