¿Cómo mantener la calma durante el aislamiento?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La crisis sanitaria que se vive en el mundo, el aislamiento y el cambio de rutina son factores que pueden desestabilizar a cualquier persona.

El psicólogo deportivo Pablo Sucarrat explica cómo se debe afrontar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.

“Esta es una situación nueva, es la primera vez que vivo un aislamiento como muchos otros, y vamos aprendiendo“, explicó.

Según dijo, es algo natural porque el ser humano por esencia social necesita relacionarse y en el caso de los deportistas o personas con muchas actividades, el detenerlo todo origina "un montón de situaciones".

En el caso de los deportistas de alto rendimiento (como los futbolistas), dijo, viene una descompensación debido a que tienen bien establecidas sus rutinas, ante lo que resulta muy importante “mantener la disciplina, quien no lo sea no tendrá el control externo de un club ya que no es lo mismo Skype que su rutina diaria en el club. Tiene que implementar su disciplina interna, hacerse de hábitos y evitar algunos como dormir en exceso.

Sucarrat añadió que es importante hacer ejercicios de concentración, algo que se hace con la respiración o focalización en números y letras. Además, de añadir rutinas de ejercicio físico.

De igual manera, recomendó a las personas en general “hacerse de hábitos en la casa, ya que regularmente eso se hace en sociedad y ahora no existen esas actividades en el encierro”.

Los hábitos que se deben trabajar son:

1. Usar mínimamente tres mudas de ropa.

La que uno usa para descansar (dormir), otra para hacer ejercicio y la última luego de bañarte te pones ropa ya para pasar el día en tu casa. Porque hay personas que se la pasan con la misma ropa que se levantan y el cerebro piensa que sigue en pijama.

2. No puedes ir a cada rato al refrigerador.

Si estas aburrido en casa no puedes levantarte y echarte una botana a cada rato. Es decir, mantener hábitos alimenticios y respetar horarios.

3. Ordenar

Pon en orden esas partes de tu casa que quizá en otro momento no lo hacías por tiempo. Tender la cama, estar en movimiento y estructurarnos para mantenernos sanos.

