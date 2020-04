Cómo reconocer el talento laboral y cómo motivar al desarrollo profesional

Una empresa no sería nada sin su capital humano. Para que una empresa pueda crecer y destacar frente a la competencia es de vital importancia contar con profesionales que hagan que eso sea posible. Sin buenos trabajadores es imposible que una empresa salga adelante. Por este motivo reconocer el talento laboral es primordial para atraer a buenos trabajadores a la empresa. Y una vez que están dentro, es fundamental motivar a todos y cada uno de los trabajadores para tener la certeza de que van a producir y en consecuencia la empresa seguirá creciendo. Es más, se ha demostrado que las empresas que no motivan a los trabajadores son empresas que cuentan con un alto riesgo de perder a los grandes talentos. Para evitarlo, siempre se recomienda motivarlos de diferentes maneras.

El trabajador tras haber sido seleccionado por el departamento de recursos humanos desempeñará una función dentro de la empresa. Normalmente el trabajador rendirá mucho al principio, pero si el trabajador no tiene ningún tipo de motivación, lo más seguro es que baje en producción, lo cual no es positivo para la empresa.

Como nos indican desde Bizneo Mexico, empresa líder en el sector de software de recursos humanos, es muy importante que la empresa no solo sea capaz de captar a los mejores talentos, sino que también tiene que ser capaz de mantener y motivar a los trabajadores para que sigan ofreciendo un buen rendimiento a la empresa. Un diamante en bruto hay que aprovecharlo y no dejarlo en el rincón porque no se estará aprovechando. Para ayudarte a sacarle el máximo partido, te voy a mostrar diferentes puntos que tienes que valorar para que el trabajador se sienta a gusto y en consecuencia siga produciendo al máximo.

Motivar al trabajador

Es de vital importancia que la empresa sea capaz de motivar al trabajador. Como vengo comunicando en este artículo, un trabajador que no se siente motivado es un trabajador que antes o después irá bajando su rendimiento. Además, se corre el riesgo de que intente buscar una salida laboral en la empresa. Para evitar este tipo de situaciones, lo mejor que se puede hacer es motivarlo de distintas maneras para que se sienta querido y en consecuencia no se le pase por la cabeza irse a la competencia.

Hay que recordar que la motivación no solo debe ser económica, sino que hay que ofrecer al trabajador un trato cercano para que se pueda sentir parte de la familia a la vez que también puede ser una buena opción motivarlo con formación adicional para que la pueda aprovechar y así rendir todavía más en el trabajo. Un talento puede rendir mucho más con una buena motivación, aprovecha esa herramienta para el beneficio de la empresa.

Nuevos retos

Se ha demostrado que para que un trabajador esté contento y tenga ganas de trabajar cuando ha pasado bastante tiempo dentro de la empresa, hay que motivarlo con diferentes metas. El objetivo es evitar que la rutina pueda aburrir. Y que mejor medida que usar metas. Por ejemplo, se puede motivar al trabajador diciendo que si produce X puede ver como su nómina aumenta. También se le puede motivar con posibles ascensos en la empresa, recordando que a todo el mundo le gusta evolucionar y no quedarse estacionado en un mismo puesto.

Ofrece herramientas mejoradas

Para conseguir que un trabajador pueda trabajar más y en consecuencia producir es importante ofrecerle siempre las mejores herramientas posibles. Es verdad que estas herramientas irán acompañadas de una inversión, pero en la gran mayoría de ocasiones esa inversión quedará amortizada en un periodo de tiempo muy pequeño. Esto se debe a que la producción será mucho más elevada y en consecuencia los beneficios aumentarán.

Si quieres que el trabajo pueda estar a tiempo, lo mejor que puedes hacer es proporcionar a tu empleado las herramientas adecuadas para que el trabajo lo pueda desarrollar de una manera más sencilla. Para que una empresa evolucione y en consecuencia pueda destacar frente a la competencia es vital que invierta en tecnología y herramientas a través de las cuales conseguir que el trabajo se pueda desarrollar de una manera mucho más sencilla. Con esas herramientas no solo se consigue avanzar en el trabajo, sino que también se consigue demostrar la valía del trabajador y garantizar a su vez que el trabajo se ha realizado correctamente.

Aspecto emocional

Un error de muchas empresas es tener un contacto frío con el trabajador. Se suele pensar que el trabajador solo va a la empresa a trabajar y listo. Pero es un error que puede pasar factura a la empresa a medio y largo plazo. Lo más recomendable es que el trabajador se sienta querido y en consecuencia se sienta parte de la gran familia. Para conseguirlo, el trato tiene que ser cercano, agradable y sobre todo la comunicación tiene que ser la adecuada. Por ejemplo, si el trabajador siente que necesita algo para sacar más partido a su trabajo, lo mejor que puede hacer la empresa es ofrecérselo. Pero para que eso pueda ser conocido por la empresa, es necesario que el trabajador tenga confianza y en consecuencia no tenga miedo a la hora de comunicarse con la empresa.

Para que el trabajador se sienta cómodo a la hora de comunicarse, es importante que la empresa tenga en cuenta diferentes aspectos emocionales. También puede ser una buena idea hacer encuestas anónimas sobre aspectos a mejorar. En ocasiones se puede pensar que una empresa funciona bien y en consecuencia los trabajadores están a gusto, pero en el fondo ese dato no es correcto. Para evitar ese tipo de situaciones, la empresa es importante que esté cerca del trabajador. Pero ojo, estar cerca del trabajador no significa estar demasiado encima, hay que buscar un término intermedio para que el trabajador se sienta a gusto. Hay que dar libertad de trabajo al trabajador, pero a su vez hay que estar cerca para poder solucionar cualquier problema que se pueda dar. Lo importante es conseguir trabajadores contentos para que la empresa pueda funcionar correctamente y en consecuencia los beneficios no tarden en llegar. Y para conseguirlo, el departamento de recursos humanos es vital.