Comparte milenaria cultura

La India llega a Guadalajara con variados eventos

GUADALAJARA (Notimex).— La India comenzó su participación como país invitado de la Feria Internacional del Libro (FIL) con diversos eventos en los que mostró la profundidad de la milenaria cultura del país.

En el primer día de la cita literaria, la representación india llevó al cabo “El sentido del lugar”, conversatorio con Elsa María Cross, Advaita Kala, Yogendra Nath Sharma y Tanishra Kachru, quienes hablaron de la localidad y el ambiente en el contexto creativo de la narración.

La muestra "Palabras tangibles: preservar el patrimonio intelectual de la India" presentada en el marco de la cita literaria

Se escucharon asimismo poemas en voz de los autores Madhav Kaushik, Makarand Paranjape y Mamang Dai.

“Compasión y elegancia: una plática sobre el arte de la antigua India” estuvo a cargo de Benoy K Behl, quien se refirió a las pinturas más primitivas del país asiático. Según explicó, cada una celebra la magia del espíritu y plasma eventos históricos.

“Más allá del país invitado: institucionalizando los lazos editoriales de India-México” fue un foro encabezado por Amish Tripathi, K.S. Rao, David Unger, Shrimati Das y Santiago Ruy Sánchez, quienes, moderados por Kuman Vikram, compartieron sus posturas respecto a la industria literaria y su situación actual en el mundo.

En “Ciencia y género: un diálogo entre India y México”, Sukanya Datta y Kinkini Dasgupta Mishra discutieron la desigualdad entre hombres y mujeres en materia científica, como los retos que éstas deben superar para obtener un grado educativo en tecnología.

“The Writer as a Travel (El escritor como viajero)” llevó a Benoy K Behl de regreso al escenario para compartir su visión sobre los viajes, que, según declaró, no solo representan la pasión de su vida, sino también un campo de aprendizaje al que uno debe entregarse a corazón abierto. Asimismo, proyectó “Yoga for Word Peace”, documental de su autoría.

Una de las últimas actividades fue la presentación del libro “Inventar la India. Representaciones disciplinarias a partir de la historia, las humanidades y las artes”, editado por la UNAM.

La FIL continuará hasta el próximo domingo 8.

