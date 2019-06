Compromiso con la superación

Ayudará Grupo Megamedia a estudiar carreras

En el marco del 94o. aniversario de Diario de Yucatán, Grupo Megamedia otorgó ayer a Dídier Noel Pinto Chacón y Johana Elizabeth Santana Contreras becas a fin de que cursen estudios universitarios.

Dídier Pinto es coordinador de Circulación de este periódico y Johana Elizabeth, hija de Leticia Contreras Carvajal, administradora en el Departamento de Control. Ambos se dijeron contentos por la oportunidad que la empresa les brinda.

“Esta beca es un gran compromiso para cumplirle al trabajo y para lograr el sueño de terminar una carrera”, declaró Dídier, con 16 años en la empresa, quien eligió la Licenciatura en Mercadotecnia por ser una disciplina que le apasiona, además de que está relacionada con su actividad laboral.

Comentó que al regresar a las aulas, 21 años después de que se inscribió a la Licenciatura en Sistemas Computacionales y no la pudo concluir por razones económicas, deberá organizarse bien para cumplir los compromisos con la familia, el trabajo y los estudios.

Admitió que se animó a ser de nuevo estudiante porque le gustaría ser un ejemplo para sus hijos. “Quiero que se den cuenta que no es tan fácil lograr lo que se proponen, pero que siempre deben buscar sus sueños… Siempre quise seguir y empecé a analizar mis tiempos; cuando descubrí que sí podía pensé que había llegado el momento”, indicó al finalizar la ceremonia en que se le anunció como acreedor del apoyo.

Leticia Contreras Carvajal, quien el 10 de agosto cumplirá 30 años de trabajo en la empresa, subrayó que se siente agradecida por la beca que se otorgó a su hija, pues permitirá a ésta cursar la carrera de Diseño y Comunicación Visual.

“Me siento orgullosa y sé que mi hija no los va a defraudar, porque tiene buenas calificaciones”, expresó, tras señalar que necesitaba el apoyo pues desde que enviudó hace 17 años es el sostén de sus hijos.

“Estoy contenta porque si no hubiera conseguido la beca me hubiera visto apretada económicamente. Iba a ser un sacrificio muy grande. Mi hija ya estaba consciente de eso y una opción era buscar una beca en el gobierno, aunque primero tendría que estudiar un año de la carrera y después solicitarla, pues es uno de los requisitos. Iba a ser un año en el que me iba a sacrificar mucho”.

Johana Elizabeth dio por su parte las gracias al Diario por esta oportunidad. “Creo que es una gran ayuda para mi mamá, porque la carrera es costosa”, reconoció.

Señaló que la vida pone obstáculos, pero nada impide que uno salga adelante.— Jorge Iván Canul Ek