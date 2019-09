Con fervor eucarístico

Misa y procesión a Catedral llega a su fin con jaranas

El amor a Cristo Eucaristía congregó ayer sábado a miles de personas, entre yucatecos y visitantes de más de medio centenar de diócesis mexicanas, en solemne misa que se celebró en el estadio Carlos Iturralde de esta ciudad y en la magna procesión con el Santísimo Sacramento que se efectuó por calles del Oriente y el Centro hasta llegar a Catedral, actividades que formaron parte del Congreso Eucarístico Nacional.

En la misa participaron 13 mil personas y en la procesión, unas seis mil. Esta última actividad fue calificada de histórica por el marco en el que fue realizada y contar con la presencia de representantes del papa Francisco: el arzobispo Piero Marini, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, y monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico de México.

Ambos eventos se enmarcaron en la segunda jornada de actividades del Congreso Eucarístico Nacional, que se realiza en el Polifórum Zamná y que hoy domingo por la tarde llegará a su final, como hemos informado.

La celebración eucarística fue presidida por el Nuncio Apostólico y contó con la participación de 260 sacerdotes de más de medio centenar de diócesis y dos decenas de prelados.

En el altar se colocaron las veneradas imágenes de Nuestra Señora de Izamal y el Cristo Negro de Sisal.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, dio la bienvenida a los fieles y se encargó de presentar a los invitados eclesiásticos y representantes del gobierno estatal y municipal, Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de Educación, y Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida.

El representante del Papa expresó que seguir a Jesús significa dar la vida.

Monseñor Coppola exhortó a la comunidad a recordar todas las situaciones en las cuales el Señor los ha llamado y ha hecho salir.

“¿En qué situación de pecado el Señor me ha encontrado? Es importante recordarlo, no culpabilizarse, no es para hacer juegos psicológicos, no; es para recordarnos de dónde el Señor nos ha traído porque si lo olvidamos tenemos la tentación, casi la seguridad, de volvernos en fariseos”.

Pidió estar atentos a no caer en el fariseísmo.

En el inicio de la misa, monseñor Coppola recordó que el Papa tomó la decisión de ingresar al Seminario el 21 de septiembre de 1953 y exhortó a que tengan ese mismo corazón, la misma disponibilidad de reconocer los pecados, recibir el abrazo del Señor y seguirlo.

Al concluir la misa se despidió a las imágenes de la Virgen y el Cristo en medio de vivas y aplausos. Después se inició la procesión con el Santísimo, el cual fue trasladado hasta la Catedral de Mérida en un recorrido de poco más de cuatro kilómetros, a lo largo de dos horas. La custodia de metal, dorada, de metro y medio de alto, fue colocada en un automóvil en la que se trasladaron algunos prelados y diáconos. El nuncio cubrió la ruta a pie.

La actividad incluyó cantos, rezos, porras y a su paso atrajo la mirada de numerosas personas que se emocionaron al ver al Santísimo. En algunas casas se instalaron globos, imágenes religiosas y signos eucarísticos. Un momento especial tuvo lugar en el templo de Nuestra Señora de Lourdes, donde se hizo un alto ante la imagen de la Virgen. La actividad concluyó con la bendición final en Catedral a cargo del Nuncio Apostólico.

Luego se realizó una vaquería con la participación de la Orquesta Jaranera y el Ballet Folclórico del gobierno del Estado y una magna vaquería con los grupos folclóricos y orquesta del Ayuntamiento de Mérida.

Monseñor Coppola reveló que era la primera vez que asistía a un congreso eucarístico y que son los pueblos que tienen más tradición católica los que realizan estas actividades.

Añadió que intervenía con mucha alegría y gusto y que siempre era esperanzador ver la fe con la cual los mexicanos acogían a Jesús Eucaristía. Claudia Sierra