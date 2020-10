Con “fuego” en el corazón

El arzobispo les pide ofrecer una entrega radical

Cristo no quiere discípulos tibios, por eso trajo fuego, quiere encenderlos y quiere encendernos a todos nosotros, expresó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa que celebró anoche, en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Yucatán, en la que admitió como candidatos a las órdenes sagradas a William Emmanuel Alvarado Durán y Jesús Armín Pat Martín e instituyó en el ministerio de acolitado a Eddi Mauricio Poot Herrera.

“No se trata de que ustedes sean revolucionarios y que sean peleoneros y que todo lo enfrenten y que todo los discutan, se trata de que sean radicales en su entrega, dijo a los jóvenes seminaristas de teología.

“Se trata de que ustedes se opongan a ciertas cosas que ustedes puedan darse cuenta que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Que tengan esa libertad y ese fuego en el corazón porque lo contrario sería la tibieza de quién quiere quedar bien con todos, con tal de no tener problemas ni dificultades.

“No, el Señor no vino para eso ni nos pide eso, un pacifismo equivocado es el que busca evitar los problemas y estar en bien y muy valorado por todos. No, el hombre de Dios no le importa la valoración de otros sino lo que le importa es de veras esa correspondencia al amor del Señor”, subrayó.

“Ojalá que desde ahora tengan ustedes estos sentimientos de los que están así enamorados del Señor, en el fuego que Cristo vino a traer y que quieran llegar al sacerdocio con ese fuego sacerdotal que necesitamos en nuestra Iglesia”, dijo a los seminaristas.

Antes de la homilía el rector del Seminario, Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, llamó a los seminaristas que serán admitidos como candidatos al orden sagrado e instituido para el ministerio del acolitado.

Al concluir el sermón se realizó el rito de admisión de los candidatos a las órdenes sagradas como parte de la formación al sacerdocio, de William Alvarado y Jesús Pat.

Los jóvenes recibieron una carta que confirmó su aceptación, de manos de monseñor Rodríguez Vega.

Después, el prelado instituyó en el ministerio de acolitado a Eddi Poot.

El arzobispo entregó el cáliz al seminarista, en signo del ministerio que recibió.

Su función será ayudar a los presbíteros y a los diáconos en el ejercicio de su ministerio; y se confía como ministro extraordinario distribuirá la sagrada comunión a los fieles y también llevará a aquellos que están enfermos.

Después del rito la celebración continuó como de costumbre.— Claudia Sierra Medina

Madres oblatas

El arzobispo de Yucatán comentó que es un bello momento esta celebración, en los 270 años de fundación del Seminario y en los 70 de presencia de las madres oblatas en la casa formadora. Recordó que las religiosas llegaron cuando el Seminario Conciliar estaba celebrando el bicentenario jubilar. Expuso que las religiosas han puesto su granito de arena, muy importante en el Seminario.

Mensaje

Al final el rector del Seminario compartió que estaba contento al ver que los tres seminaristas han dado pasos firmes en su proceso vocacional y agradeció a las Madres Oblatas por su presencia, en la casa formadora.

Kermés virtual

El arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez recordó que mañana sábado y domingo se realizará la tradicional Kermés del Seminario, en formato virtual y con venta de platillos en parroquias y en diferentes sedes, para llevar.