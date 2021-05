Con las velas bien henchidas

Angélica Olivo y la OSY ofrecen mágica velada

Para ensoñar ante el horizonte de espejos que es la obertura de La Flauta Mágica mozartiana cualquier momento es propicio y atinado, aunque máxime si se encuentra como resplandor inicial del noveno concierto de la XXXV temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que tuvo lugar anteanoche, en el teatro Peón Contreras.

Y si después del bocado de la inolvidable operita, nuestra orquesta nos incentiva con el Concierto en Mi menor Op 64 para violín del rico y caprichoso Félix Mendelssohn desde las manos escrutadoras y precisas de la venezolana Angélica Olivo, pues la velada lleva ya bien henchidas las velas. Todo, claro está, bajo la supervisión aguileña del maestro Juan Carlos Lomónaco.

No para ahí el regalo. Tras el intermedio, una rareza, sobre todo en nuestro medio, la Sinfonía No 4 en Do menor de uno de los compositores románticos más tristes y con peor suerte: Franz Schubert, creador de las canciones de mayor belleza escritas en lengua alemana y muerto de sífilis a inicios de su madurez tras una corta —y única— aventura amorosa.

Máquina difícil de operar —por exacta— es todo texto de Amadeus, pero don Juan Carlos tiene la herramienta necesaria para dejar bien cocida la bizcotela. En el reducido portento que constituye esta obertura recolectamos los temas que estimulan el placer: el de Pamina toda confusa, el de Papageno, en su mediocridad sin salvamento; el del príncipe predestinado, el de Sarastro y tantos otros —los famosos tres toques de trompeta— que homenajeaban a los hermanos masones del salzburgués. El gozo es certero, seguro y total. Como decimos en Yucatán: aquí no hay iris. A uno de sus amigos preferidos, el también judío Benjamín David, violinista excelso, le confesó Mendelssohn por carta que había un tema que le rondaba en la cabeza desde hacia meses, un motivo con muchos acicates de desarrollo. ¿Podía enviárselo para que le aconsejara si serviría como motor de inicio para un concierto de violín que el propio David entrenaría?

Mendelssohn estaba triste porque sus dos conciertos para piano (su instrumento preferido) habían fracasado. Los críticos aseguraban que recordaban a los de Mozart, pero “a nivel de salón burgués”. Quería quitarse esa espinita. Lo malo estaba que para un concierto consagrado al violín requería muchísimos consejos.

El concierto tardó seis años en terminarse —de 1838 a 1845— pero seguramente valió la pena la espera porque desde su estreno —en manos del propio David— se convirtió en uno de los más bellos, virtuosísticos y más ejecutados sobre la faz de la tierra, junto a los de Beethoven, Brahms y el ruso Tchaikowski.

¿Qué tiene de singular este concierto? Es el primero auténticamente romántico. Aunque respetando las formas esenciales de los grandes maestros, don Félix metió su cuchara con sorpresas que se volvieron leyes.

En primer término, hizo que el violinista solista ingresase desde el primer compás, sin ese lapso orquestal que marcaban los cánones. Después, evitó la doble exposición de los temas por la orquesta y el solista a la hora crucial del desarrollo.

Ahora ambos tenían a su cargo ese trabajo. Los primores que las voces conjuntas logran, el dominio que el solista requiere demostrar son algo que aprisiona el alma de admiración.

Aparte, adelantó la cadencia con alternancias temáticas y digitaciones de gran dificultad.

Y por si fuese poco, para redondear el encanto, don Felix encadenó los tiempos por unos hilillos temáticos para que los tres movimientos fuesen como un solo y esplendoroso ramillete.

Con brío o con sensualidad, Angélica no tuvo un instante de titubeo, con un gesto hermoso y ademanes de plena concentración y profesionalismo. Nuestra orquesta surcó este mar con dicha y felicidad con la flamante versión de don Juan Carlos. Fueron tanto los aplausos que la visitante obsequió “Recuérdame” que es un tema de película.

Tras el intermedio, una de esas sinfonías de Schubert que se interpretan en raras ocasiones, la No. 4 en Mi Menor. La pieza lleva el sobrenombre de “trágica” porque así la llamó el mismo autor, abrumado por las infortunadas situaciones por las que atravesaba, a los 16 años de edad.

Harto del tedioso trabajo de instruir chiquillos en la escuela de su padre, acababa de perder un examen de oposición para una cátedra de maestro de capilla.

¿Qué esperanza podría sostener a un adolescente que admiraba apasionadamente a Beethoven sin un sustento digno como para atreverse a seguir sus pasos?

Schubert archivó la sinfonía y entre sus papeles fue pasando, de heredero a heredero, hasta que en 1873 un director gentil la presentó en Londres. El maestro Lomónaco trató con mucho respeto la solemne introducción, así como esos arrebatos que parecen tomados de Haydn y hasta del propio don Ludwig. No posee la pieza ninguna melodía recordable, aunque en el Andante se alcanza suma belleza en el hermoso dialogo entre cuerdas y los oboes y clarinetes.

El repetitivo Minuetto y el vertiginoso Allegro final fueron otro logro de nuestra orquesta sinfónica.— Jorge H. Álvarez Rendón