Con un lugar en la Iglesia

Arzobispo pide a los laicos mostrar más compromiso

Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Laico, el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, ofreció anoche una conferencia en la que habló de esta nueva efeméride en el país, del papel de los laicos en el mundo y de la vida del beato Anacleto González Flores, patrono de esta festividad.

La actividad se realizó en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y contó también con la participación del obispo auxiliar, monseñor Pedro Mena Díaz.

La conferencia se enmarcó en la conmemoración del Día Nacional del Laico, que por primera vez se celebra en el país y que tuvo lugar anteayer domingo.

Monseñor Gustavo Rodríguez destacó que la conmemoración significa la importancia que la Iglesia da a los laicos. Deseó que la celebración y el patrono sean inspiradores para una vida cristiana más comprometida.

Dijo que el beato Anacleto, a quien se eligió como patrono de esta festividad, ilumina el camino del laico por su compromiso y su mensaje es muy actual.

Vocación del laico

Al ahondar sobre la vocación del laico, se refirió a los apóstoles, pues así como ellos, los laicos perseveran en la formación constante y ahora en lugar de los apóstoles las enseñanzas las ofrecen los obispos, pero también los religiosos y las religiosas, al promover la oración, convivir, estar juntos y apoyarse y fomentar la comunión en centros pastorales, por ejemplo.

Ahora, indicó, no todos los laicos perseveran en la enseñanza, “muchos se quedan en el catecismo, al que acuden solo para hacer la primera comunión; y luego, hay quienes ni siquiera perseveran en la comunión, no entienden ni les interesa la Comunión, ni la asistencia a la misa dominical”.

Contó que hace muchos años hizo un experimento y encontró que solo un pequeño porcentaje de católicos, un 20%, asisten a misa.

Puntualizó que los primeros cristianos todos vivían la dinámica de vida cristiana, aunque claro eran comunidades de 200 ó 300 personas.

“Hay católicos que asisten a misa, pero la mayoría no”.

Respecto a la participación ministerial de los laicos, dijo que hay algunos ministerios ordenados como lo son de los obispos, sacerdotes y diáconos, y ministerios no ordenados como catequistas, ministros extraordinarios de la Comunión, lectores, cantores y los que hacen trabajo social.

Manifestó que esta labor no debe ser uniformado para todas Iglesias, debe adaptarse a la comunidad. Apuntó que Dios no llama a todos, no todos toman estos ministerios y no por eso no son comprometidos porque se comprometen con algo propio de su vocación laica.

“Es ahí cuando entra la misión del laico en el mundo, lo que significa en la familia, la escuela, al involucrarse en la educación de los hijos; en el trabajo, pues la profesión es importante en el papel laico; la economía, la política, la cultura, el deporte, etcétera”.

“Esa dijo es la vocación de todos los laicos”, resaltó.

La propuesta

La conmemoración del Día Nacional del Laico fue propuesta por los obispos de México en la Asamblea 107 del CEM en mayo pasado y eligieron la fiesta de Cristo Rey que es importante para México y el mundo. El 29 de julio de este año fue autorizada.

Sobre la elección del beato Anacleto como patrono de los laicos, el arzobispo indicó que aunque no es el único laico mártir, compartió sus discursos, escritos y pensamiento a los católicos. “Dios lo llamó a servirlo como laico, con su vocación específica, y se hizo abogado, aprendió de leyes para animar a la gente y los invitaba a no conformarse con ir a la Iglesia y rezar el rosario, fue muy devoto y fue catequista. Pisó prisión junto a sus compañeros, donde rezaban y daban catecismo”.

Además, “fue un hombre apóstol, fundador de la acción católica de jóvenes. Con su discurso buscaba involucraba a los laicos en todos los espacios de la vida social”.— Iris Ceballos Alvarado