Concierto ''Turco'' de violín

El estadounidense William Harvey, solista de la OSY

La Orquesta Sinfónica de Yucatán anunció la presentación para este viernes del Concierto No. 5 para violín “Turco” de Mozart, con la participación como solista del violinista estadou nidense William Harvey, indica la OSY en un comunicado.

Ratificando su misión de difundir las obras maestras del repertorio, la máxima agrupación musical del Estado interpretará también, este 16 de octubre vía online y a las 20 horas, la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel y la Sinfonía No. 6 “Pequeña Do mayor” de Franz Schubert.

Asimismo, se informó que dichas composiciones forman parte del tercer programa de la XXXIV Temporada de Conciertos 2020 y se dio la bienvenida al violinista William Harvey, quien cuenta con una trayectoria internacional de presentaciones con orquestas de Argentina, Filipinas, Estados Unidos y México.

Señalado como concertista, director y compositor, William Harvey es actualmente concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, luego de haber ocupado el cargo con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) y el Spokane Symphony de Estados Unidos.

También se resaltó que la participación del solista será la primera en presentarse y ser transmitida vía internet, en conjunto con la Sinfónica, durante esta temporada.

Cabe destacar, que Mozart, aunque era un gran pianista, también fue un violinista muy competente; lo cual se refleja en las más de 12 obras que compuso para el instrumento de cuerda.

Sobre la obra de Ravel, éste la compuso como expresión de admiración al entorno cultural de las cortes españolas; ya que la obra alude al movimiento de una infanta o niña con los pasos de una pavana o una danza lenta procesal que gozó de gran popularidad entre el siglo XVI y XVII.

Se mencionó la Sinfonía No. 6 del austriaco Franz Schubert, conocida como la “Pequeña Do mayor” para diferenciarla de la Novena Sinfonía “Grande en Do mayor” del mismo compositor, se presentó por primera vez en público pocos meses después de la muerte del compositor, Schubert, en 1828.

Programa Más

La OSY continuará aplicando las medidas de prevención del Covid-19 para sus programas

Sana distancia

La orquesta será integrada únicamente por la mitad de sus integrantes a fin de mantener la sana distancia.

Gratuito

Se invita a disfrutar de este concierto gratuito en la cuenta de Facebook y canal de YouTube de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, este viernes 16 a las 20 horas.