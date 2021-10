Conexión dancística e híbrida

Se unen México y Colombia a través de un proyecto

Una noche de conexión entre México y Colombia se podrá disfrutar mañana, a las 8 p.m. en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, de manera presencial y en línea por medio de la plataforma Midvi.

El espectáculo “Noche de conexión” estará a cargo de Amorfo Danza Contemporánea, de Yucatán, y la agrupación colombiana Plataforma Híbridos.

Gabriela López Huchim, directora de la agrupación dancística, detalla que en escena habrá 12 bailarines y se presentarán fragmentos de los trabajos más sobresalientes de cada conjunto. Algunos de ellos son estrenos.

Plataforma Híbridos lo dirige Alexi Marimón, quien reside en Francia.

Por Amorfo participarán Gabriela López, Héctor Manríquez, Yajaira Sánchez, Dhamar Ortiz, Jaet Pereira y dos invitadas: Andrea Terán y Damaris González.

Según indicó Gabriela, los fragmentos de Amorfo son muy distintos y uno trata de la ansiedad: “Entropía, encuentro uno a uno”.

“Sabemos que por la pandemia la ansiedad se hizo más frecuente o más visible y la danza para eso sirve, para visibilizar problemáticas sociales”.

El otro fragmento se llama “404 Not Found”, en alusión a la leyenda que aparece cuando ingresas a una página web que ya no existe. Trata de los estereotipos en la danza respecto al cuerpo, pero no hay errores en el cuerpo para bailar.

Uno de los fragmentos de la agrupación de Colombia ya fue presentado en Mérida, en una función privada, en el centro cultural La Cúpula.

La directora de Amorfo explicó que la función será híbrida. Los boletos para el acceso presencial cuestan $100 y en línea, $80. Ambos se venden en tusboletos.mx.— Claudia Sierra Medina