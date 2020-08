Confía en su ''corazonada''

Invita Florencia Etcheves a resistir con la literatura

Los autores hispanoamericanos coinciden en un mismo punto: leer es resistir, es una tabla de salvación en tiempo de pandemia, sin importar el género en el que uno se adentre.

No importa si es una novela romántica, poemas juveniles o una novela negra como “La Virgen en tus ojos” (2012), de Florencia Etcheves, que llega a México de la mano de Planeta, ocho años después de su primera edición en Argentina.

Una novela oscura y sin embargo dinámica, que mantiene al lector con los ojos puestos en cada página, que van pasando una a una por la mirada. Y aunque pareciera que los personajes tienen vida propia, su autora —en entrevista con Diario de Yucatán— confiesa que en realidad su secreto está en su método estructurado.

“Cuando me siento a escribir ya sé exactamente a dónde irá la historia, en los actos dramáticos que estará dividido”, declara con una sonrisa a través de una vídeollamada desde su hogar en Buenos Aires.

Por partida doble

“La virgen en tus ojos” llega a México poco después de su salto a la pantalla, a través de una plataforma “streaming” como una película original hecha en Argentina: “La Corazonada” (Netflix, 2020), protagonizada por Luisana Lopilato y Joaquín Furriel.

“Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ya voy en la quinta novela de mi carrera, pero volver a ese primer trabajo me trajo muy bonitos recuerdos.

“Me hizo reconocer que sí he tenido un propio crecimiento, pero volver a leer la novela me hizo ver que es verdad esa frase que siempre cito, no recuerdo bien quien la dijo, pero sí es una realidad y es que ‘una novela nunca muere’”, reflexiona la autora, quien además estuvo a cargo de la adaptación en la plataforma de contenidos.

Una historia renovada

A ocho años de distancia y con la labor de adaptación en sus manos, reconoce que sí decidió cambiar algunos aspectos de la historia, por lo que matizó en algunos personajes a los que les dio un toque aún más oscuro, dando como resultado algo diferente tanto para lectores como espectadores.

Admite que como escritora la parte más difícil de la adaptación no radica solo en la traducción a un lenguaje audiovisual “sino que realmente crees que cada detalle es importante para el desarrollo de tu historia”.

“Sin embargo, cuando tienes detrás a un gran equipo de gente que conoce el medio, todo se vuelve más fácil. Sí fue lindo volver a reescribir y reciclar la historia desde la perspectiva de lo que funciona y no, para su desarrollo en la pantalla”.

Por otro lado, Florencia Etcheves hace una atenta invitación a los lectores para abordar esta historia, principalmente porque asegura que la lectura es una tabla de salvación sobre todo con la actual pandemia del Covid-19 ocupa los titulares de todo el mundo.

“Para mí, los libros me salvaron la vida. En Argentina la cuarentena inició el 20 de marzo, ahora seguimos en la misma, pero un poco más permisiva. Pero en ese momento, cuando te tenías que quedar en casa porque afuera había una enfermedad de la que poco se conocía, no podías visitar a tus seres queridos… fue difícil

“No podía leer ni escribir, pasaba una y otra vez la misma línea de un libro sin entender nada. Hasta que finalmente pude concentrarme al entender que no tenía por qué estar encerrada, porque con los libros puedo tomar un vuelo imaginativo hacia muchas partes del mundo y convivir y conocer a nuevas personas, a través de esos personajes de nuestras lecturas (…)”

“Así que si quieren hacer un viaje a Argentina y a la costa ecuatoriana, les invito a leer esta novela, para ‘escapar’ un rato de la pandemia”, concluye la escritora.— Cecilia Noemí Domínguez Montañez y Renata Marrufo Montañez

