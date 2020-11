Confía en toda su fuerza interior

Viajará Natalia Elizarrarás a un certamen nacional

Natalia Elizarrarás Flores representará a Yucatán en el certamen Mexicana Universal que dirige Lupita Jones y se realizará bajo protocolos sanitarios a finales de noviembre en Querétaro. Del evento saldrá la joven que representará a México en Miss Universo.

Para Natalia, quien porta la corona y la banda con el título Mexicana Universal Yucatán 2019, el concurso es una plataforma de desarrollo para la mujer mexicana.

La joven licenciada en Comunicación tiene 24 años de edad, mide 1.75 metros de estatura y es originaria de Morelos, pero radica en Mérida desde hace 10 años.

En los últimos meses se ha preparado en pasarela y teatro; además, la Asociación de Egresados Capítulo Yucatán de la Universidad Iberoamericana le impartió un curso de oratoria y programación neurolingüística para “desarrollar su expresión verbal y no verbal y tener un buen desempeño a lo largo de las diferentes etapas de la competencia”, explica el psicólogo Javier García Maldonado, quien estuvo a cargo de las sesiones.

Dicho curso se inició en marzo de manera presencial, pero debido a la pandemia, continuó en sesiones vía Zoom. Hoy será la evaluación final de Natalia y deberá exponer un tema y responder una serie de preguntas. Luego, el martes viajará a la concentración de participantes para el certamen.

“Natalia es una chica muy disciplinada, concentrada y culta; y sé que puede destacar en cualquier competencia”, asegura Javier García, quien también instruyó a la joven en historia y geografía de Yucatán. “Confío que hará un buen papel y quiero que todos los yucatecos la conozcan y la apoyen”.

Natalia también ha trabajado en su espiritualidad y visualiza hacia dónde va, cómo quiere ser usada su voz, qué es lo que quiere decir y qué huella quiere dejar.

Ahora está emprendiendo en una marca propia de accesorios como bolsas carteras con un impacto positivo en el medio ambiente.

“La fuerza siempre viene desde dentro y por eso quiero estar conectada conmigo misma y con Dios para que pueda hacer un buen papel”, dice al Diario.

Se describe como “una persona muy centrada, un aspecto que me ha enseñado mi familia, y siempre defiendo mis ideales y hago lo mejor para mí y los demás”.

Asegura sentirse preparada para el que será su primer certamen, ya que se dedicaba al emprendimiento y a las tecnologías emergentes, pero desde que el año pasado recibió la corona ha aprendido más de modelaje.

La concursante desea ser líder y prestar su voz para dar un mensaje positivo, “somos agentes de cambio y cuando me contó María Eugenia Nava (Mexicana Universal Yucatán 2018) sobre esta plataforma de desarrollo me fascinó la idea y desde ese momento me vi como representante de Yucatán”.

Desde hace cinco años, Natalia es voluntaria de la asociación de equinoterapia “Équre”, donde es auxiliar. En el certamen nacional hablará sobre este proyecto social, ya que cuando supo que debía presentar un proyecto social, ajustó su voluntariado a la plataforma del concurso para enseñar los beneficios de estas terapias.

Además le apasiona el cuidado medio ambiente y considera importante realizar acciones desde ahora para cuidar el planeta. “No hay Tierra 2.0, solo existe esta casa y entonces es muy importante que cuidemos de dónde venimos”. Por eso, le gustaría tener una fundación de educación enfocada a los niños “porque si se quiere un cambio en el mundo, todo empieza con la educación”.

Por último, la joven expone que le gusta estar aprendiendo de manera constante porque “se pueden lograr grandes cosas cuando uno se enfoca”.

La final nacional de Mexicana Universal se llevará al cabo del 3 al 29 de noviembre en el Hotel Misión Juriquilla de Querétaro.

Los días 15, 22 y 29 de noviembre se transmitirán tres programas en la señal de Imagen TV de 21 a 23 horas. En esta ocasión y debido a las condiciones que prevalecen en el mundo por la pandemia, los eventos serán a puerta cerrada siguiendo los lineamientos que establezcan las autoridades para seguridad y protección de todas las participantes.— Claudia Ivonne Sierra Medina

