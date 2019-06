Confiados de su protección

La fiesta de San Juan Bautista se inicia el día nueve

La fiesta de San Juan Bautista se iniciará el domingo 9 de junio con la bajada de la imagen del santo protector de Mérida contra las plagas en la rectoría del mismo nombre, ubicada en la calle 62 entre 69 del Centro de la capital yucateca.

La solemnidad del santo patrono es el 24 de junio y con motivo de su fiesta se realizará el programa acostumbrado de actividades.

La bajada de San Juan Bautista será después de la misa de las 11 a.m. El programa incluirá procesión y venta de alimentos.

Las actividades incluirán un novenario a partir del domingo 16 de junio, celebraciones eucarísticas y convivencias. Desde la fecha de la bajada de la imagen hasta el viernes 28 se oficiarán misas a las 7 a.m. y a las 6 p.m.; los sábados a las 7 a.m. y 5:30 p.m., y los domingos a las 9 y 11 a.m., y a las 5:30 p.m.

El lunes 24, día de la solemnidad, cantarán las “Mañanitas” a las 6:30 a.m.

José Cupertino Canché Canché, coordinador del Grupo Apostólico juvenil Agua Viva de la rectoría de San Juan Bautista, indica que el objetivo de la agrupación es difundir esta fiesta para que un mayor número de personas participen, especialmente las nuevas generaciones y es que lamentablemente, la asistencia a la fiesta tradicional ha disminuido con el paso de los años por diferentes factores, entre estos la reducción de vecinos del barrio.

La fiesta dedicada a San Juan Bautista es centenaria y reúne a devotos de este santo profeta del Hijo de Dios. Hace 400 años San Juan Bautista fue nombrado, bajo voto y juramento solemne, como protector de Mérida y de la provincia de Yucatán contra las plagas.

El 23 de junio de 1618 una plaga de langostas llegó a la ciudad y ante esa preocupación, los meridanos recordaron que habían elegido a San Juan Bautista como protector de la ciudad y recurrieron a la devoción del santo, recordó el historiador Ángel Gutiérrez Romero.

En esa ocasión, para que este patronazgo quede instituido de manera perpetua, el obispo fray Gonzalo de Salazar y el gobernador Francisco Ramírez Briceño, con sus cabildos, decidieron votar y jurar solemnemente a San Juan Bautista como uno de los patrones de Mérida y protector contra las plagas.

Y se deduce que el 24 de junio de 1618 se hizo efectiva esa institución.

Ángel Gutiérrez explicó que ante el momento de crisis que vivieron los meridanos por los ataques de langostas en esa época, se dio origen a una iglesia vinculada a la Catedral de Mérida y a una nueva devoción.

Algunos cronistas, como Francisco Cárdenas Valencia y el padre Diego López de Cogolludo, mencionan que cuando recién se había fundado Mérida en el siglo XVI, y recién se había realizado la Conquista de Yucatán, vino una plaga de langosta a la región. En ese momento eso significaba algo muy preocupante, pues al devastar los campos, el maíz y demás, sobrevenía la hambruna en toda la provincia, ya que el maíz era la base de la alimentación y esto llevaba no solo a hambre, sino también a muerte.

Este primer ataque de langostas, del cual no se tiene registro exacto del año, se dice que fue poco después de la fundación de la ciudad.

Se recurrió al obispo y los vecinos de Mérida decidieron elegir a un patrón, a un intercesor ante esta plaga de langosta. “Fue sorteado”, así dicen los autores, y se echó a la suerte para escoger alguno. El elegido fue San Juan Bautista, el último de los profetas. Después de ese primer ataque se construyó una ermita, que hoy tiene más de 400 años.

La primitiva iglesia se conservó y después se amplió y añadió el templo actual, que se terminó de construir el 23 de junio de 1770.

En los estatutos de 1947 del Cabildo de Catedral aparece la fiesta de San Juan como una de las propias del templo, como una de las devociones del propio cabildo. El rector es el canónigo Juan Castro Lara.— Claudia Sierra Medina