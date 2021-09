Confianza en Dios

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul (*)

Hay un tesoro que nos es otorgado por parte de Dios, eso es que podemos confiar en Él en todo momento, aun en los momentos más difíciles, en esos tiempos en los cuales podría ser difícil sentir esa confianza, es cuando más debemos aferrarnos a creer que Dios siempre está en absoluto control, no podemos evitar vivir momentos difíciles en nuestra vida, momentos de angustia, soledad, tristeza, temor, preocupación, etcétera, pero debemos aprender a confiar en Dios con todo nuestro corazón, y en esos momentos en que sentimos miedo debemos poner nuestra confianza en Él.

Si logramos tener esa confianza absoluta en Dios podremos saber en cada nueva mañana que su amor nos acompaña, pues sin duda cuando nos acercamos a Él tenemos esa confianza de que nos escucha y actúa a nuestro favor ayudándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en tiempos de dificultad, siendo nuestro refugio.

La bondad de Dios es infinita, y su paz debe inundar nuestros corazones, y cada día es una oportunidad de saber que siempre tendremos en quien confiar y que al acercarnos a Él, nos escuchará, y no habrá oración que no escuche.

Así que si están pasando por un tiempo donde no todo va bien o como quisieran, pueden depositar todas su cargas en Dios, y descansar en Él sabiendo que confiamos es su absoluto amor y poder, no hay ser humano que no pase por momentos donde el alma sienta quebrantarse, y en esos tiempos de quebrantamiento una cosa es segura, que podemos confiar en nuestro ayudador que lleva por nombre Dios, y entonces cuando confiamos en Él podemos sentir esa paz que solo Él nos puede dar, y continuar nuestra vida sabiendo que podremos salir adelante, teniendo la fortaleza necesaria para enfrentar esos tiempos de dificultad.

Fundadora de Sublime Amor