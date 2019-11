Confunden manifestación artística con ceremonia satánica

MEDELLÍN.— Por redes sociales comenzó a circular una serie de fotos y videos en los que se veían personas vestidas de negro en las afueras de una iglesia en horas de la noche, realizando cánticos y coreografías.

De inmediato, comenzaron a difundirse los comentarios de un ritual satánico que tuvo lugar en Medellín.

Uno de los que difundió este contenido fue el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien en su cuenta de twitter publicó:

Sin embargo, fueron los mismos usuarios de la red social quienes le aclararon que se trató de una manifestación artística realizada por el Museo de Antioquia,

Ese no es el frente de la iglesia del Poblado 😐

Es la calle Mon & Velarde en el Centro.

Y no, no es un ritual satánico.

Y no, no tiene nada que ver con el #ParoNacional21Nov

¡Estudie, vago! pic.twitter.com/pEnuXhTfGW