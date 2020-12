Conoce a los ganadores de la promoción "Compra y gana" de Grupo Megamedia

¡Gracias a todos los que participaron!

Terminó el Buen Fin 20202 y con ello la dinámica "Compra y gana" de Grupo Megamedia en conjunto con las tiendas participantes. El premio dependía del lugar que ocupará el participante de la tabla según qué tan cerca fuera su número al total de 1386 pelotas sin pasarse. Para poder participar era necesario hacer una compra mínima de $200 en establecimientos participantes.

Los ganadores son:

N° Pelotas Nombre completo Premio 1 1385 Nidelvia Franco Laptop ASUS Ryzen 3 8GB Ram roja/morada 2 1380 Jorge Diaz Nintendo Switch 3 1375 LIGIA MENDEZ Sony Play station 4 megapack 3+ 1TB MEGA13 4 1370 Eduardo Quiñones Consola nintendo switch yellow/gris 5 1360 Carolina Perez Consola nintendo switch yellow/gris 6 1228 Maria Eugenia Escamilla Consola nintendo switch yellow/gris 7 1105 WILLIAM DOMINGUEZ Televisor HYUNDAI SMART 4k UHD BLUETOOTH 58" 8 1070 Hector Alberto Pedrero Gonzalez Televisor HYUNDAI SMART 4k UHD BLUETOOTH 58" 9 823 Bernardino Deusdedit Montes Quiroz Refrigerador automático Desp. D/ Agua 14P 10 805 Maria Socorro Moreno Samsung galaxy watch active 2 (45 mim) 4GB + 1.5GB RAM 1.4" 11 798 Alejandro Manuel Gómez Coaña Samsung galaxy watch active 2 (45 mim) 4GB + 1.5GB RAM 1.4" 12 795 Fernando Morus Manrique Cámara Go Pro Hero 7 SILVER 13 790 Clara Cab Cetz Cámara Go Pro Hero 7 SILVER 14 780 Tanya yadira Torres Televisor HYUNDAI SMART FHD BLUETOOTH 43" 15 777 Francisco Cetz Martinez Televisor HYUNDAI SMART FHD BLUETOOTH 43" 16 775 Juan Manuel Ricalde Televisor HYUNDAI SMART FHD BLUETOOTH 43" 17 772 Alejandro Daniel Gomez Carvajal Televisor HYUNDAI SMART FHD BLUETOOTH 43" 18 767 Lorena del Carmen Vela Manzanilla Audífonos diademos rojos Skullcandy 19 760 Jaime Moncada Chi Microondas convencional s/dorador 1.1.P MABE 20 759 Merly Hernández Microondas convencional s/dorador 1.1.P MABE 21 755 Gustavo Alexis Duarte Güemes Microondas convencional s/dorador 1.1.P MABE 22 700 Eugenia Acevedo Lugo Cafetera Vertuo NESSPRESO 23 678 Ana Victoria Solís Pech Cafetera Vertuo NESSPRESO 24 680 Humberto Antonio Garcia Ley Cafetera Vertuo NESSPRESO 25 668 Editha M Espinosa Pacho Cafetera Vertuo NESSPRESO 26 650 Ofelia Mijangos Rios Silla gamer rojo-negra Deagon War 27 557 Xótchil Méndez Rodriguez Huawei band 4 e 28 480 Alberto Manuel Barceló Méndez Huawei band 4 e 29 475 Johanna Guzmán Huawei band 4 e 30 466 Verónica Cortés Huawei band 4 e 31 450 Marisol Juanes Leon Huawei band 4 e

Para hacer válido su premio es necesario:

Mostrar su identificación y de compra originales

Entregar copia de su identificación y ticket de compra

En dado caso que no cuente con ninguno de los siguientes requisitos no podrá ser acreedor de los premios. Los premios se harán entrega del 1 al 11 de Diciembre de 10 am a en calle 39 #501 por 60 y 62 col. Centro (ed. Uniprint) .

Puedes consultar todos los detalles de la promoción en la página: https://compraygana.megamedia.com.mx