Conoce el “viaje del héroe”

Vivir sin miedos ni ataduras es posible si quieres

Escuchar el llamado, no rechazar los cambios y oportunidades por miedo, evitar que el temor a pensar que no se está listo los haga quedarse en una zona de confort, a pasar de las pruebas que se van generando; aprender a valorarse y compartir eso que se aprendió a lo largo del camino con los demás, son los pasos que hay que seguir para alcanzar las metas y lograr una superación personal.

Así lo plantea Mario Guerra, psicólogo y psicoterapeuta, quien ofreció la conferencia “El viaje del héroe”, una metáfora de cómo cada individuo puede crecer sin importar las adversidades, siempre y cuando quiera hacerlo, deje de lado sus miedos y las excusas, y tenga el valor de aprovechar las oportunidades que se le presentan en la vida.

Compartió que, en toda película, novela y en la propia vida siempre hay la presencia de un héroe, lo cual es más notorio en los tiempos de cambio y transformación, ya sea que se presentan de manera colectiva o personal.

Señala que en el mundo cotidiano no se sabe qué es un héroe, la persona está en su zona de confort, que no es un espacio físico, sino de posibilidades, es un estado mental, que puede expandirse, pero muchas veces se está acostumbrado o resignado y no se piensa en cambiar nada.

“No está mal estar a gusto con lo que se tiene, pero hay que tener ambición, una palabra que se ha usado para atacar a alguien, ‘eres ambicioso’, dicen, pero se ha confundido con avaricia, y no tiene nada que ver, pues ser ambicioso tiene que ver con ir merodeando una idea, con un deseo ardiente de conseguir algo, algo que se quiere con mucha vehemencia”, explica.

No querer ver

Indica que a veces se hace caso omiso a los problemas, pero que no se quiera mirar algo no significa que no exista, ya sea un problema o una oportunidad.

A veces se presenta lo que menciona “el llamado”, un deseo desde el corazón o una oportunidad, y ese llamado lleva a la persona a moverse, pero no siempre es así.

Detalla que se presenta de diversas maneras, cuando por deseo o voluntad se decide hacer algo, aprender un idioma, terminar una carrera, poner un negocio o establecer un nuevo modelo de negocio, y al hacerlo se descubre algo que no se conocía y que ni se hubiera movido sino se estuviera en determinadas circunstancias que llevaron a ese cambio.

Pero hay ocasiones en las que hay un rechazo a lo desconocido, pues se rechazan los cambios y las oportunidades por miedo, que se disfraza a veces de apatía y desinterés, de inadecuación o pesimismo, y es un momento crucial en el que se debe abrir las puertas a las oportunidades y ver más allá.

El mentor

El especialista comparte varios conceptos que tienen que ver con el “encuentro con el mentor”, el que guiará al héroe; el cruce del umbral que se refiere a vencer los miedos y hacer las cosas, pese al miedo o a sentir que aún no se está preparado; las pruebas y la aproximación, que tienen que ver con distinguir lo que hace bien o mal a la persona, y el superar las primeras pruebas y alcanzar algunos logros, para luego llegar a la Ordalía, el momento en el que el héroe se enfrenta a sus demonios internos o retos más grandes y se ve ante la oportunidad de transformar lo posible en realidad, de poder ser capaz de transformar su mundo interior y el que lo rodea para crecer.

Hay otros retos que se enfrentan en el camino, como el enfrentarse al abismo, ese momento en el que se piensa se tiene todo bajo control y todo cambia, como ha pasado con la pandemia, y donde debe morir de manera simbólica todo aquellos que limita al individuo.

“Resurrección”

Es cuando afirma llega la “resurrección”, cuando se suelta todo lo que impedía ver lo que habita en el corazón, la propia valoración, y “a pesar de las circunstancias difíciles descubrimos nuestra propia naturaleza”, la vuelta a casa, que significa regresar transformados, y se regresa a compartir e inspirar, a devolver algo de lo que se ha recibido.

Resalta que el elixir de esta travesía son los grandes aprendizajes que se integran en el honor, la lealtad, el respeto, la integridad, el compromiso y el orgullo. Pero no es el fin del viaje en la vida, sino un tiempo de quedarse en casa hasta recibir el nuevo llamado para enfrentar nuevos retos y aprovechar nuevas oportunidades.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Transformación personal

El camino de la transformación personal que propone el especialista se puede conocer en los talleres que ofrece. En la página marioguerra.mx hay más información de este tema.