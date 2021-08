Conoce iFly la primera Universidad Aeronáutica para pilotos aviadores en México

La primera Universidad Aeronáutica para pilotos aviadores en México te brinda la posibilidad de convertirte en piloto obteniendo una licenciatura enfocada en aviación. Ahora el estudiante podrá adentrarse más en el mundo de la aviación y obtener un grado de estudios mayor como lo hacen varios países con la infraestructura aérea más avanzada del mundo.

iFly es una Universidad Aeronáutica que ha crecido exponencialmente desde su fundación en el año 2011 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Inició operaciones con 40 personas y actualmente cuenta con dos edificios en el corazón de la ciudad y tres hangares en el aeropuerto internacional de Mérida, uno de ellos destinado exclusivamente a mantenimiento de aeronaves. Con el paso del tiempo, la institución ha brindado capacitación y educación al Personal Técnico Aeronáutico, que a la fecha se encuentra laborando en distintas aerolíneas y otras empresas aeronáuticas en México.

Reconocimiento de validez oficial

Cabe destacar cuenta con 10 años de experiencia durante los cuales han formado los mejores pilotos aviadores de México. Su fundador fue el Capitán Julián Esquivel Calvillo quien puso en marcha la escuela de aviación. Hoy en día han formado decenas de pilotos que se han colocado en aerolíneas nacionales e internacionales.

Siete años más tarde, iFly obtuvo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para la Licenciatura en Gestión Aeronáutica. Gracias a ello, iFly se consolidó como la primera Universidad Aeronáutica para pilotos Aviadores en México.

Durante estos años, iFly entrenaba a sus estudiantes con aeronaves Cessna 150, 152, 172, y Beechcraft D95A. Fue en 2020 cuando la Universidad Aeronáutica renovó su flota eligiendo aeronaves de última generación especializadas en formación y entrenamiento: el Pipistrel Virus SW121. Actualmente iFly es la escuela con la flota más grande de esta aeronave en toda América.

La adquisición del Virus SW121 fue una decisión basada en las interesantes características de la aeronave. Esta aeronave es la más avanzada, mejor equipada, veloz y eficiente en su categoría, cuenta con certificación EASA. Su diseño se atribuye a la filosofía de los planeadores y es la razón de su eficiencia en vuelo, mientras que nos ofrece un gran rendimiento que ha sido probado bajo condiciones duras en diferentes partes del mundo, inclusive la fuerza aérea de India utiliza el Pipistrel Virus SW121 como su principal aeronave de entrenamiento.

Formación teórica y práctica

Con las cualidades de sus equipos, así como el alto nivel de la formación teórica y práctica, la iFly Universidad Aeronáutica sin duda ofrece la formación integral que los Pilotos aviadores de y México necesitan. No dudes más y forma parte de la lista de historias de éxito que ya tiene iFly.

Testimonio: “Estudiar en iFly fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y una gran experiencia. Si me preguntaran de nuevo la elegiría sin pensarlo, ya que me permitió sentar bases sólidas en mi formación como piloto desde el punto de vista académico y personal. Cuentan con instalaciones de primer nivel, instructores altamente capacitados, aviones con excelente mantenimiento y una gran diversidad de características que hoy me ayudan a realizar mi trabajo de forma profesional y segura.”Capitán Eduardo Luján, exalumno iFly actualmente volando Boeing 737.

Más opciones de preparación

Los pilotos de iFly que eligen esta modalidad egresan de su carrera con una preparación superior a las demás instituciones especializadas en el entrenamiento aeronáutico. Sin embargo, si el alumno no desea estudiar la licenciatura, podrá obtener el grado de Técnico Superior Universitario como Piloto Aviador que también ofrece iFly dentro de sus distintas opciones de adiestramiento y capacitación de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

iFly no sólo ofrece la carrera de Piloto Aviador Comercial, sino también las siguientes:

Cadet Pilot (Piloto Privado)

Cabin Crew (Sobrecargo de Aviación)

Aircraft Dispatcher (Oficial de Operaciones Aeronáuticas)

Aircraft Maintenance Technician (Técnico en Mantenimiento de Aeronaves)

Flota

En diciembre de 2020 iFly renovó su flota y ahora cuenta con la flota más grande en América de aeronaves de última generación Pipistrel Virus SW121. Además, cuenta con aviones: Cessna 150, Cessna 152, Cessna 172, y Beechcraft D95A.

Simuladores

Los distintos simuladores de iFly cuentan con autorización de la la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos. Algunos de sus simuladores son: CR-12, PFC – CAT II, Simulador sintético de vuelo AIRBUS A320, SOLO C-182RG, X-ALPHA 200 (Virtual Reality Simulator).

(I.S.)