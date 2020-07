Conoce la razón por la que los aviones deben ir llenos a pesar del coronavirus

Aunque es una práctica peligrosa, algunas aerolíneas han dicho que es necesaria para mantener el servicio

EE.UU.— Debido a la pandemia de coronavirus, las aerolíneas han implementado medidas de seguridad que si bien no están del todo exentas de provocar contagios, si son un tanto eficaces.

Sin embargo, hay varias que aseguran que es necesario que el avión vaya a su máxima capacidad de pasajeros.

What are the health & #safety measures for air travel to keep travelers & staff safe?



See below to get an overview of the recommended measures throughout the #travel journey. #FlySafe #ReadytoFly pic.twitter.com/LEmLVubsh1