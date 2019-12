¡Conoce Xtabentún! El nuevo Restaurante del Cenote San Ignacio

CHOCHOLÁ, YUCATÁN.- A tan solo 20 minutos del periférico de la ciudad de Mérida, se encuentra Cenote San Ignacio, un complejo ecoturístico que no deja de sorprendernos. No solamente posee uno de los cenotes más bellos y seguros de Yucatán, si no, que también es el único que es posible visitar en horario nocturno para nadar y esnorquelear en sus aguas cristalinas.

Cuentan también con servicio de hospedaje mediante su Hotel Boutique que ofrece acogedoras cabañas mayas de lujo para pasar la noche.

Sus servicios para el romance, como cenas románticas, noches románticas y bodas mayas son excelsos, pues han adaptado sus bellos escenarios naturales con toques sutiles de iluminación y decoración para convertir esos momentos mágicos en memorias inolvidables.

Por si fuera poco su nuevo Restaurante Xtabentún resurge del misticismo maya rescatando las más emblemáticas tradiciones como la cocina pibil, que consiste en cocinar los platillos bajo tierra y para ello construyeron sus propios hornos pibiles, que prácticamente son pieza de museo.

Xtabentún, el Restaurante de Cenote San Ignacio abre sus puertas con un menú totalmente renovado y muy completo, en donde encontrarás desde lo más tradicional, como la cochinita pibil, hasta platillos elaborados con técnicas gourmet que resaltan los sabores más representativos de la gastronomía yucateca.

Así mismo, ofrecen una gran variedad de licores artesanales, locales, nacionales e internacionales y una gran propuesta de mixología que ¡tienen que probar!

Todo esto sin mencionar que gran parte de los insumos que utilizan para la elaboración de estos exquisitos platillos, bebidas y cócteles son cosechados de su propio huerto orgánico, lo cual tiene mucho valor ecológico.

¡No pierdas la oportunidad y descubre las maravillas que tienen para nosotros nuestros amigos de Xtabentún y Cenote San Ignacio!

Más información

DE DÍA: Cenote, restaurante, bicicletas, hamacas, huerto orgánico, alberca y hotel.

Horario: 10:00 hrs a 18:00 hrs, los 365 días del año.

DE NOCHE: Esnorqueleo, cenas y noches románticas, restaurante, hamacas, alberca y hotel.

Horario: 20:00 hrs. a 00:00 hrs. de lunes a sábado.