Conocimientos a prueba

Mérida será sede de la Semana de Clubes de Ciencia

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la UNAM fungirán como instructores en la Semana de Clubes de Ciencia México, que en su quinta edición tendrá a Mérida como una de sus sedes.

Así lo dio a conocer Joel Humberto Sánchez Paz, coordinador de Clubes de Ciencia México en Yucatán, quien señala desde el 13 de mayo pasado se abrió la convocatoria para que jóvenes de secundaria y preparatoria participen de esta actividad, la cual se desarrollará del 28 de julio al 3 de agosto.

Son nueve ciudades del país en las que se efectuará la Semana de Clubes de Ciencia México con la participación de diversos expertos en cada sede.

En el caso de Mérida, la sede será el Campus de Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ya que las facultades que ahí concentra (de Ingeniería Química, Matemáticas e Ingeniería) están relacionadas con los temas que se abordarán en esta ocasión, pues tratarán sobre biología química, programación y matemáticas e ingeniería física y electrónica.

Pueden participar estudiantes de bachillerato o la universidad. Para ser tomados en cuenta deben contestar un cuestionario y explicar por qué les gustaría ser parte de la Semana, pues el cupo es limitado, se hace una selección de entre los aspirantes. Por cada grupo se aceptan entre 20 y 25 alumnos.

En esta quinta edición del programa se abrirá tres grupos con los temas: “Antibiotic Resistance In And All Around Us” (“La resistencia a los antibióticos dentro y alrededor de nosotros”); “Make The Invisible Visible” (“Hacer visible lo invisible”); y “Fisiología desde la complejidad y la robótica”.

Las actividades son prácticas y dinámicas, pues además de tratar la teoría, también realizan experimentos, demostraciones y construyen prototipos o dispositivos creados para resolver problemas de relevancia nacional e internacional.

Estas actividades buscan promover el conocimiento científico y la innovación tecnológica, así como desarrollar en los participantes el gusto por el estudio científico y el desarrollo tecnológico.

Por medio de la Semana de Clubes de Ciencia México se establecen lazos importantes, que muchas veces dan la oportunidad a los estudiantes de aspirar a la movilidad académica, es decir acudir a las universidades de las que provienen los investigadores instructores para desarrollar temas que sean de interés común.

En la presentación de las actividades estuvieron presentes Mónica Sánchez González, José Alberto Ríos Martínez e Irma Martín Medina, profesores de las Facultades de Ingeniería Química, Matemáticas e Ingeniería, respectivamente, quienes apoyan las actividades.

Los interesados en participar en la Semana de Clubes de Ciencias México pueden acceder awww.clubesdeciencia.mx para ver los requisitos.— Iris Ceballos Alvarado