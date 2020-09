Consejo bueno pero insensible

María Marín Motivadora

Te voy a dar un buen consejo que puede sonar un poco insensible, pero la vida me ha enseñado que hay que pensar en uno primero y después en los demás.

Seguramente has escuchado al montarte en un avión que en caso de emergencia primero debes ponerte el salvavidas tú y después pensar en ayudar a los demás, esto no es egoísmo, es supervivencia. Y así mismo pasa en la vida, para ayudar a los demás primero debes estar bien tú, de lo contrario estarías dando lo que no tienes.

Sin complacer

Deja de complacer a otros y cumplir con lo que todo el mundo te pide: ¡Aprende a decir “No”!

Quien te pida un favor y no puedas hacerlo porque no quieres o no puedes, dile: “No”. Quien te pida dinero y no quieras prestarlo dile: “No”. Quien pida más de tu valioso tiempo y no tienes deseos de darlo dile: “No”.

Dale tu preciado tiempo, energía y recursos únicamente a aquellas personas que lo merecen porque sabes que también lo harían por ti. No hagas cosas por obligación o porque crees que van a dejar de quererte. Lo que se da a fuerza no trae fruto.

Solo di “Sí” cuando te salga del corazón. Cuando las cosas se dan con amor regresan a ti multiplicadas. Aprende a poner límites, es una poderosa manera de mostrar tu amor propio.