Goza el escenario

Consigue Braulio Fernández hacer realidad un sueño

De 18 años de edad, el yucateco Braulio Fernández Manzanilla está a punto de cristalizar un logro en su carrera, al ser llamado a formar parte de la Compañía Nacional de Danza (CND).

Fue una vuelta del destino la que quiso que cambiara los tacos de sóccer por las zapatillas, momento que no le reprocha a la vida, pues en el baile ha encontrado una forma de expresión que le da grandes satisfacciones.

Será a principios de marzo cuando se integre a la compañía; mientras tanto está a la espera de la liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional y continúa ensayando en la escuela ProVer de Córdoba, Veracruz.

Para el joven, originario de Mérida, unirse a la CND es un sueño hecho realidad.

Su formación en la danza comenzó a los 10 años. “Lo que más me gustaba era el fútbol”, recuerda. “Jugaba en un equipo, lo disfrutaba y era parte de mi vida. En la casa hubo problemas y no pude seguir asistiendo a los partidos. Me puse triste”.

“Casi al mismo tiempo, en la primaria me dijeron que tenía que escoger una disciplina artística… Yo quería música, pero mi madre (la señora Verónica Manzanilla Cabrera) tenía otros planes para mí...”.

“Ella conocía a una maestra de ballet (María Echeverría Molina) que tenía su academia cerca de la casa, así que sin siquiera consultármelo ya estaba dentro de DAR (Danza de Alto Rendimiento), en clase con la maestra Paty Molina”.

Dificultad

“Al principio fue muy difícil”, admite; “no quería que mis familiares o vecinos vieran que tomaba ballet. Escondía las zapatillas para que nadie las viera y no les decía lo que hacía por las tardes. En la academia, el acondicionamiento físico y los estiramientos eran muy diferentes a los del fútbol; tenía 10 años y me exigían flexibilidad, lograrlo era un proceso agotador y doloroso”.

Poco a poco Braulio se fue adaptando a los requerimientos de los ejecutantes y descubriendo la facilidad para realizar los movimientos y sentir la música. La experiencia terminó por resultarle gratificante y al cabo de unos meses pudo clasificarse para el Festival Internacional de Danza Córdoba, donde tuvo destacada participación y se enamoró aun más de esta disciplina artística.

“Mi vida dio un giro, en menos de un año cambié el fútbol por el ballet y casi de inmediato me dieron una oportunidad de esa magnitud. Recuerdo que fue un momento muy emocionante poder presentarme, disfrutar el escenario y al final el aplauso. Había encontrado lo que llenaba mi vida”, dice.

Su actuación le abrió las puertas para continuar su preparación en el programa En Pro del Talento Veracruzano (ProVer), que cuenta con aval de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba.

Se graduó como ejecutante profesional en 2019.— Emanuel Rincón Becerra

Bailarín Perfil

El año pasado el Orlando Ballet de Florida se interesó en Braulio Fernández.

Cambio de planes

Por el surgimiento de la pandemia y el retraso en el otorgamiento de su visa la propuesta no avanzó.

En México

En diciembre se postuló a la CND, que hace unos días lo anunció como uno de los nuevos integrantes de su cuerpo de baile.