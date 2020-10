Continúa hoy la venta de platillos por el Seminario

La kermés se adapta

La Nueva Kermés del Seminario 2020 “Seminariothón” comenzó anoche con muy buen ambiente, con un programa que incluyó la venta de diferentes platillos, en parroquias y sedes de la ciudad y del interior del Estado y transmisión virtual en la página de Facebook de la casa formadora yucateca.

El programa reanudará sus transmisiones y venta de platillos hoy domingo.

Pozole, panuchos, carne asada y bocadillos, entre otros platillos, se ofrecieron a la venta ayer en puestos instalados a beneficio de la casa formadora como han hecho grupos y parroquias desde hace tiempo, en el evento que durante 25 años se hacía presencialmente y por la pandemia hoy es virtual.

Antes del anochecer algunos puestos iniciaron venta de platillos donados, en ambiente de amistad, a beneficio de la casa formadora de sacerdotes.

Seminaristas realizaron recorrido durante el primer día de actividades de la nueva kermés.

La transmisión inició con retraso debido a fallas técnicas con la red, con programa de diferentes actividades, como se anunció.

La sesión incluyó un concurso de conocimientos y una entrevista con el tema vocacional con monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Sagrada Congregación del Clero, quien fue formador y rector del Seminario de Yucatán. Se esperaban también entrevistas con los presbíteros Ricardo Atoche, director espiritual del Colegio Mexicano en Roma y Emilio Lavaniegos, quien radica en España, pero se suspendieron de última hora por falta de tiempo.

El presbítero Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar explicó que ante la imposibilidad de convocar por el Coronavirus, de tener la Súper Kermés tradicional optaron por hacer esta variante, para que puedan de alguna manera interactuar con el pueblo de Dios que ya espera este evento tradicional.

Lo que más nos interesa es la relación del Seminario con el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios tenga en cuenta al Seminario, ore por las vocaciones, no se olvide de esta institución que forma a los futuros pastores que para los cristianos católicos, expresó.

El programa concluyó con la Hora Santa y seguirá hoy con trasmisiones de 10 a.m. a 4 p.m., en Facebook Seminario de Yucatán.

Los puestos

Ofrecemos la lista de puestos, con ubicación, horario y platillos para hoy domingo.

Zona Centro.— Parroquia María Madre de la Iglesia, colonia Jesús Carranza, calle 38 número 464 entre 37 ofrecerá cochinita, de 7 a 11 a.m. Contacto 9991-99-87-59.

Movimiento Familiar Cristiano venderá cochinita, desde las 7 a.m., en el número 443-A de la calle 51 entre 42 y 44. Contacto 9991-28-99-86 y 9992-23-78-59.

Zona Norte.— Miriam Solís venderá carne asada, en el predio 264 de la calle 31-B, entre 26 y 28, de la colonia Alemán, de 12 i.m a 4 p.m. Contacto 9994-45-44-66. El Seminario ofrecerá pozole rojo, de 11:30 a.m. a 3 p.m., en el portón de la casa formadora, en el predio 78 de la calle 18 de Itzimná. Teléfono 99-11-16-91-23. La parroquia Santa María Goretti, en Vergel III ofrecerá panuchos y salbutes, el domingo, a las 11 a.m. Contacto 9991-63-03-81. La rectoría María Madre de Dios, colonia Lázaro Cárdenas, venderá cochinita, desde las 7 a.m. Contacto 9999-22-48-09. Fuera de la ciudad: Parroquia San Servacio, de Valladolid ofrecerá antojitos, cochinita, carne asada y botanas, desde a las 7 a.m. Contactos 985 108 6868 y 985 805 52 00. La parroquia San Juan Bautista de Abalá venderá antojitos, postres, entre otros, desde las 9 a.m. Para apoyar directamente al Seminario: —Menú de Puestos (De la kermés) https://www.facebook.com/866424713453980/posts/3433465870083172/ —Transferencias bancarias: https://www.facebook.com/866424713453980/posts/3433152790114480/ — Para ir este fin por tu donativo: https://www.facebook.com/866424713453980/posts/3423396021090157/ — Para traer tu donativo: Calle 17 x 18 Portón negro. Con el Seminarista Fabrizio durante lel domingo. — Para apuntarte a la Red de Benefactores Mensual. Manda mensaje al 9994169990 — Becando a un seminarista. Llama al 9999270777 en horas de oficina con la señora Soco.— Claudia Sierra Medina