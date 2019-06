Contra “Tierra Adentro”

Quejas por dejar fuera a 12 libros de 16 autorizados

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para la literatura joven mexicana y para el arte plástico también —con las obras de portada y con la sección en color de la revista—, “Tierra Adentro” ha sido por décadas una puerta de ingreso al ámbito literario y artístico, asegura el poeta y ensayista Juan Domingo Argüelles, quien fue subdirector de esa publicación creada en 1974.

La semana pasada, un grupo de escritores jóvenes denunciaron que el Fondo Editorial Tierra Adentro (FETA) no publicaría 12 de las 16 obras literarias que ya estaban pactadas, con el argumento de que eran “primeros borradores con potencial todavía no alcanzado”. Las críticas no se hicieron esperar y confirman, dice Argüelles, que al este gobierno le interesa más la política que el desarrollo cultural. Asegura que el programa no es una gracia del Estado, obsequio del gobierno en turno, un capricho de burócratas, “es una obligación para impulsar la cultura y formar públicos”.

De ahí la exigencia de la carta abierta #TierraAdentroFalla, petición abierta en la plataforma Change.org el lunes y que hasta ayer firmaron más de mil 100 personas.