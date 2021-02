Convocatoria. El poder de las tinieblas

Manuel Gracián(*)

¿Es posible combatir al diablo?, ¿el demonio, es mito o realidad?, ¿existe satán?, ¿debemos fijarnos en el mal que hacemos o en el que realizan otras personas?.. Un amigo sacerdote, carmelita descalzo, me ha dicho: “el Señor Jesús no se fija mucho en el mal sino en el bien que procuramos; no se detiene mucho en nuestro pecar sino en nuestro mucho amar”. Es verdad. Pero la acción del adversario avanza subrepticiamente y se va acomodando en todos los ambientes del mundo y, a veces, también en las personas.

Acción insidiosa

Los movimientos carismáticos posconciliares han destacado la presencia activa, real, personal, no simbólica de ese ser perverso llamado diablo y su actuación maligna en el mundo contemporáneo. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han denunciado reiteradamente la acción insidiosa del demonio.

Esta toma de conciencia ha favorecido el desarrollo de las plegarias de liberación, de sanación y de consolación: incluso la formación de los verdaderos ministerios de liberación.

Es fundamental formarse bien en los campos de la demonología, demonopatías y patología espiritual. De este modo se evitará la alienación que puede desencadenarse en personas que se sientan víctimas de influencias maléficas.

El conocimiento de estos temas podrá evitar el impacto negativo de las fuerzas espirituales malignas, sobre personas que procuran ayudar a los afectados.

Si las plegarias de petición, de recogimiento y de contemplación siguen siendo la base de la alabanza a nuestro Dios Trino y Uno, como primer punto de partida, no se debe ignorar el sufrimiento de aquellas personas vejadas, oprimidas e incluso poseídas por la insidia y acechanzas del demonio. Ni mucho menos rasgarnos las vestiduras y esgrimir que son pensamientos medievales superados por la ciencia y los tiempos modernos.

¿Quién es satanás?: la principal creatura angélica creada por Dios. La tradición rabínica asegura que era el espíritu de mayor importancia delante del trono de Dios. Fue dotado de 12 pares de alas, el doble de los propios serafines (“Pirké”, de Rabí Eliécer, 13).

El pecado

El diablo no fue malo desde su principio. El pecado del ángel fue una operación posterior a su origen. ¿Medió algún tiempo entre su creación y su caída? El ángel fue creado en gracia; pecó después del primer instante; ejecutó un acto de libre albedrío en el preciso momento en que fue hecho por Dios.

El demonio es capaz de cometer grandes atrocidades como lo demuestra la historia. Benedicto XVI ha señalado que “el hombre no puede oponerse solo a satán. Solamente se puede tener la certeza de vencerlo a condición de unirnos a Cristo”. El maligno —creado por Dios como ángel bueno en su inicio— es un ser perverso. Ya ha sido vencido por Jesucristo; él nos ha enseñado a combatirlo y a vencerlo.

Cristo es el primogénito de todas las creaturas; todo fue hecho por él y para él; basta leer el maravilloso prólogo del Evangelio de San Juan y los himnos cristológicos, al inicio de las epístolas a los Efesios y a los Colosenses.

Para el combate espiritual debe privar el discernimiento; descubrir en cada caso personal el nivel operativo del maligno, los de la propia patología psíquica y espiritual de la persona afectada. Podrá elegirse la terapia adecuada a través de la oración de liberación, de sanación, de consolación, terapia espiritual, psicoterapia e, incluso, exorcismo.

Armadura de Dios

Apremiante la convocatoria del cardenal belga Jozef Suenens, en aquel libro “Renovación y poder de las tinieblas”: “Revístanse de la Armadura de Dios para que puedan sostenerse ante las acechanzas del diablo. Que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de la maldad que andan en los aires” (Efesios 6, 11-12).

La oración es omnipotente. María de Nazaret, omnipotencia suplicante. ¡No teman abrir las puertas a Cristo!

