“Corazón contento” llega en buen momento para Mario III

A sus 64 años de edad y 50 de carrera artística, el actor de teatro regional Mario III no imaginó que sería el protagonista de una serie para una plataforma de “streaming” y que se vería en México, Estados Unidos y España. Pero así fue.

“Corazón contento” es el nombre de la serie que aborda la vida de tres familias (de Mérida, Monterrey y Ciudad de México) en las que está latente la obesidad.

“Nunca me imaginé que a estas alturas de mi carrera llegara ‘Corazón contento’… He hecho mucha televisión pero más de escritorio, como el programa ‘Xmaoficio’; ahora me tocó hacer esto que es muy parecido al cine”.

Entrevistado en el Centro Cultural La Ibérica donde se grabaron algunas escenas de la serie, producida por TDO Media y Cines Tres, Mario III cuenta al Diario que todo comenzó hace más de dos años cuando el equipo de producción llegó a la ciudad para hacer audiciones.

“Hice la colita, hubo gran cantidad de actores, y yo me saqué el premio: me tocó hacer el protagonista”, dice el actor, tras admitir que desconocía de qué trataba la serie que inicialmente tenía el título “La vida sin O”.

“Yo pensé que la O era por Óscar mi personaje, luego descubrimos que era por el tema de la obesidad, los señores hicieron los ajustes y lo cambiaron a ‘Corazón contento’, creo que poderlo vender. Cuando fuimos no sabíamos de qué trataba. Me dieron unos diálogos para leer, improvisé ciertas cosas, de algo me tenía que servir tantos años de marqués, así que moví el abanico y me quedé con el papel”.

Óscar, cuenta el actor, es el clásico yucateco “chaparrigordoncito” que se dedica a trabajar para mantener a su esposa, sus dos hijos y su madre.

“Ha levantado una empresa (de carnes). Tiene una posición económica buena. Es muy enamorado, cosa que me dio trabajo hacer; comelón, cosa que me dio más trabajo, y chupamirto. La ventaja es que ya había ensayado todo eso bastante (ríe el actor)”.

Mario dice que Óscar tiene mucho de él. “No en lo enamorado sino en lo comelón”. “Esos señores (los productores) creo que trabajan mucho la psicología porque te analizan, te checan y creo que dijeron: ‘Éste súper cubre el perfil’. “Hay mucho de mí, apenas tuve el libreto me dediqué con mi mujer a estudiar al personaje, saber cuáles son sus gustos y debilidades”, cuenta el actor.

Añade que se adentró tanto en el personaje que empezó a vivir como él.

“Cuando terminé la serie, como consecuencia subí más de diez kilos”. Y es que dice, en varias escenas tiene que comer de verdad.

“Hay una escena donde me nombran ‘el rey del panucho’ y tenía que comer unos panuchos enormes”. El problema, bromea, es que terminó la grabación, pero los kilos allí siguen.

A pesar de todo Mario III disfrutó mucho trabajar en la serie pues además tuvo la oportunidad de convivir con gente muy profesional.

El actor reconoce que “Corazón contento” llegó en un momento importante.

“Estaba deprimido porque no había trabajo, además, el teatro regional que tanto amo ya no era lo mismo, ahora la gente prefiere más los insultos que las obras buenas y todo eso me apachurró. Bendito Dios llegó esto, y eso me levantó”.

En la serie, que consta de trece capítulos y se ver por Amazon Prime, participan interpretando a una familia yucateca, Lili Herrera, Ana D’Argence, Gerardo Navarro, Sara Ancona y Mosk Marrero.— IVÁN CANUL Ek