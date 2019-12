Corazón guadalupano

Se rinde tributo a la Virgen Morena en Megamedia

“El pueblo de México no se puede entender sin el acontecimiento guadalupano”, afirmó el padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario de Yucatán, durante la misa que ofició ayer en el edificio central del Diario con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe.

Colaboradores rezan durante la consagración en la misa en Dypaq aspecto de la misa que celebró el padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer El convivio en Uniprint; a la derecha, la lectura de una oración en el área de prensas del Diario. Foto: Megamedia Con globos y playeras con la imagen de la Virgen de Guadalupe Aspecto de la misa que celebró el padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario de Yucatán, en el edificio centra Sacerdote da la comunión a Eduardo Méndez Escobedo, quien dirigió al coro durante la eucaristía Colaboradores de Uniprint en la misa que celebró el padre Christian Cáceres; El convivio del personal de Ventas Indirectas, en el edificio del Diario ❮ ❯

Grupo Megamedia celebró también con misas en Uniprint y en la empresa hermana Dypaq, oficiadas por los padres Christian Cáceres Solís y Héctor Cárdenas Angulo, respectivamente. Al final hubo convivios de los colaboradores en cada unidad de negocios; hicieron lo propio el personal de Ventas Indirectas y de Prensas.

Las actividades guadalupanas comenzaron desde muy temprano con una peregrinación que más de 30 colaboradores hicieron desde las instalaciones de Dypaq en la carretera Mérida-Umán hasta el Diario.

Luego se realizó la misa en el jardín del edificio central, a la que asistieron don Carlos R. Menéndez Navarrete, tercer director del Diario, y esposa, doña Berta Eugenia Losa Ponce; don Alberto Rubén Menéndez Navarrete y esposa, doña Patricia Antuniano San Martín, y el director general de Grupo Megamedia, Carlos R. Menéndez Losa, y familia.

Antes de la eucaristía, que amenizó un coro integrado por colaboradores de la redacción, Carolina Ortiz Romero, coordinadora de Responsabilidad Social, recordó que el 12 de diciembre de 1961 falleció don Carlos R. Menéndez González, fundador del periódico.

Al inicio de su homilía, el padre Rebolledo refirió que la característica de un cristiano, de un discípulo de Jesús es la alegría. “El cristiano es una persona que se manifiesta profundamente feliz porque hay gozo, el gozo que nace de haberse encontrado con la persona de Jesús. Jesús es nuestra alegría.

“Si un cristiano no es feliz es porque no tiene a Dios en el corazón; si un cristiano no tiene esperanza es porque no tiene a Dios en el corazón. Puede creer con la cabeza pero eso no es fe, la fe es fundamentar la vida; la fe no es creer en algo, es creerle a Él”, dijo a los presentes.

Añadió que la misión de la Iglesia surge de la necesidad inherente de querer compartir la belleza del amor de Jesús. “Cuando vemos un pueblo que sangra, a pesar de tener tantos siglos ya de tradición cristiana, cuando vemos un pueblo que sangra, que constantemente ve traicionada su esperanza, un pueblo que se ha acostumbrado a la injusticia, a la desigualdad, tiene que ser, necesariamente, una llamada para nosotros discípulos de Jesús”.

Tras resaltar el fervor guadalupano que en este día ha concentrado a 2.300,000 personas, el equivalente a la población de Yucatán, en la Basílica de Guadalupe, señaló que dicha concentración es una manifestación del pueblo para pedir esperanza “porque después de tantos siglos ¿cómo encontramos a nuestros país?, ¿cómo está México?”

Yucatán, añadió, es un lugar privilegiado donde todavía se puede salir tranquilo a la calle. “Pero cuántos lugares de México sangran, donde la violencia es el pan nuestro de todos los días. No podemos nosotros conformarnos con decir ‘ni modos, así es la realidad’. No, la realidad está llamada a ser transformada”.

Con responsabilidad

En otra parte de su mensaje, el padre Rebolledo mencionó que se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder, y, citando una frase de la película “Spiderman”, señaló que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

“El poder puede servir para hacer mucho bien, pero también para hacer mucho mal. Bendita responsabilidad que tienen ustedes como Grupo Megamedia y Diario de Yucatán, bendita responsabilidad porque pueden hacer mucho bien.

“Ustedes son líderes de opinión. Esto es una gran responsabilidad para construir, para crear conciencia, para comunicar la verdad. Dios les bendiga en esta noble labor necesaria e importantísima y que Dios les sostenga en tratar de llevar esta empresa de acuerdo con los criterios de Jesús”.— Iván Canul Ek

Síguenos en Google Noticias