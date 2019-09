Corren lágrimas en el país vasco

Da inicio la cita fílmica anual en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN (EFE).— Nada más diferente de “Nothing Hill”, la obra más recordada del director Roger Michell, que esta “Blackbird” con que ayer se abrió la Sección Oficial del 67o. Festival de Cine de San Sebastián. Se trata de tremendo drama familiar que llenó de lágrimas el patio de butacas del Kursaal.

“Blackbird” es una nueva versión de “Silent Heart”, que dirigió Billy August y que ni Michell ni sus actores —Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, Mia Wasikowska, Rainn Wilson y Lindsay Duncan— han querido ver todavía.

“Queríamos hacer la película de Roger y personalmente no quería ver a otro actor interpretando mi papel antes de hacerlo yo; que no me influyera, ni replicarlo. Todavía no tengo la valentía de verlo por si es mejor que yo”, dijo Neill.

La película no toca el tema de la eutanasia, aclara Michell, sino que “la toma con las dos manos”. “Blackbird”, un título enigmático que esconde “la decisión” (así se traducirá en castellano), habla de la última voluntad que toma una enferma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) sobre su vida: el momento de su muerte.

“Hay países donde es legal, también en Estados Unidos”, recordó el director, advirtiendo que no pensaba pronunciarse sobre el asunto. “Yo concibo la eutanasia como ‘la buena muerte’, que es su traducción literal del griego”, pero añadió que es “muy sensible” a una práctica que será más habitual y no solo entre los mayores.

Mucho menos delicado fue Sam Neill, esposo de la protagonista y retrato de la idea de que “los que se quedan son los que más sufren”.

“Mi madre, que fue una mujer muy brillante, muy divertida y alegre, murió con demencia y fue casi una humillación; fue muy triste y casi me rompe el corazón. Sé que mi madre hubiera dicho, como decía mi padre cuando se estaba muriendo: ¿por qué no alguien me pega un tiro, como a mis perros? Mi madre hubiera querido lo mismo en vez de esos dos años miserables de demencia”.

“Y yo ahora pienso, ¿también tendré que padecer demencia? Y en ese momento preferiría que alguien me pegara un tiro”, admitió.

Como la vida misma, agregaron director y actor, “Blackbird” tiene muchos momentos hilarantes, la mayoría sarcasmos e ironías muy bien traídos por Susan Sarandon en el personaje de la madre moribunda.

“Hay algo de esta película que casi todo el mundo entiende: las familias pueden ser difíciles, divertidas, avergonzantes, terribles o disfuncionales: ésta no es diferente”, explicó Neill. “No es fácil ser padre y lo digo a nivel personal, que tengo hijas”.

Neill insistió en que la cinta habla “de los vivos, de poner tu propia vida en un relieve muy marcado y de recordar que cada día puede ser el último”.

Michell, quien en 2013 presentó “Le Week-end” en el festival donostiarra, apostó por reconocer la importancia del cine “como expresión de cuestiones sociales”.

Festival

James Franco regresa a San Sebastián con “Zeroville“, que no podrá competir por la Concha de Oro.

En Rusia

Quedó marginada del premio debido a que fue estrenada en salas comerciales de Rusia pocos días antes de llegar a España.

Sí es bienvenida

Sin embargo, la cinta sí se proyectará en la Sección Oficial del Zinemaldia fuera de concurso.