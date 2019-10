Cosas de Mascotas: El frío puede afectarles

La temperatura baja y la “tos de las perreras” sube

El descenso de la temperatura impacta la salud no solamente de los seres humanos, sino también de los perros, entre los cuales en días de frío aumenta el riesgo de contagio de traqueobronquitis infecciosa, llamada “tos de las perreras”.

Los síntomas de la enfermedad incluyen secreción nasal, tos seca y dolor de garganta, indica la médica veterinaria zootecnista Mariana Lizet Alvarado Guerrero, titular de la Clínica Veterinaria GreenPeek.

Los perros —al igual que las personas— tienen en las vías respiratorias cilios “que producen moco que atrapa patógenos al inhalar; cuando desciende la temperatura estas estructuras no cumplen su función y es mucho más fácil que entren microorganismos nocivos”, explica.

En la aparición de la traqueobronquitis infecciosa están involucrados varios microorganismos, entre ellos el virus de la parainfluenza canina y la bacteria Bordetella bronchiseptica. Para prevenir su transmisión, la veterinaria Alvarado aconseja evitar la exposición de la mascota a cambios bruscos de temperatura y la intemperie, procurar que no se moje y cumplir con su esquema de vacunación.

Si el canino no está vacunado, añade, no se le debe llevar a lugares de mucha afluencia de perros, pues es un mal muy contagioso.

La veterinaria Alvarado Guerrero señala también como medida preventiva el mantenimiento de la higiene del área donde se encuentra el animal. “Esos microorganismos son poco tolerantes a las actividades de limpieza habituales”.

Destaca el beneficio de abrigar a los perros, por ejemplo con ropa para el frío, sobre todo si son de talla pequeña, menos resistentes a las bajas temperaturas.

Cuando la traqueobronquitis infecciosa se presenta su pronóstico es “muy favorable porque se limita a las vías respiratorias altas; es muy raro que la enfermedad llegue a las vías respiratorias bajas y cause neumonía, tendría que estar el perro muy inmunosuprimido y no haber recibido tratamiento”.

La terapia, indica la profesional, consiste en la administración de antibióticos específicos para la Bordetella bronchiseptica y analgésicos para la inflamación de la tráquea. La enfermedad puede durar hasta 21 días.

“Generalmente se ven resultados al día siguiente o a los dos de iniciado el tratamiento, pero hay veces que persiste la tos”.

Subraya la importancia de llevar a la mascota al veterinario ante la aparición de los primeros síntomas para que el experto determine si se trata de traqueobronquitis infecciosa o de moquillo en su etapa inicial, cuando el virus del distémper suele causar problemas respiratorios, tos productiva o seca y conjuntivitis.

El moquillo, cuya incidencia también aumenta con el clima frío, evoluciona hasta afectar el sistema nervioso. En este caso “el pronóstico es reservado porque no tiene una mejoría favorable”, advierte la veterinaria.

La Bordetella bronchiseptica y el virus de la parainfluenza son específicos del perro, así que no hay riesgo de que se transmitan al ser humano. “En caso de que el perro esté enfermo, no lo mediquen con analgésicos para personas, porque no son tolerados por él”, afirma.

Sí se pueden adoptar medidas de sostén, como proporcionarle suero para evitar que se deshidrate, sobre todo si tiene mucha secreción nasal o tos, y alimento palatable (sobres o latas de comida húmeda) para que conserve el deseo de comer.— Valentina Boeta Madera