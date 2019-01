El veneno para ratas, los garrapaticidas y ciertas plantas podrían causar intoxicación y alergias a los perros, que llegarían incluso a ver amenazada su vida.

Un 10% de los caninos presenta dermatitis (inflamación de la piel) y hay razas que tienen más predisposición a sufrir alergias de piel, como los schnauzers, pugs y bulldogs ingleses, señala el médico veterinario zootecnista Gilberto Quijano Medina, director de la Clínica Veterinaria Family Vet.

Según explica, cuando la intoxicación ocurre por contacto a los caninos les da comezón, les aparecen granitos y se enrojecen sus orejas, hocico y ojos. Esta condición no es grave y la respuesta del animalito al tratamiento suele ser rápida.

“Lo primero es darle algo para que deje de rascarse y de lesionarse la piel: antihistamínicos o antiinflamatorios esteroideos. Si viene con heridas por la rasquera se utiliza un antibiótico y se mandan baños con shampús suaves para que hidraten la piel, como los de manzanilla, avena y miel”, apunta.

“En 48 horas se deja de rascar y se ve aliviado, pero el tratamiento dura de siete a 12 días”, precisa.

El veterinario Quijano Medina subraya que en estos casos primero debe identificarse el origen de la alergia, por ejemplo si es una planta o el polen. “La época en que esos casos aumentan es la primavera verano, de febrero a agosto; los veterinarios los clasificamos como problemas de piel”.

Las intoxicaciones que sí ponen en riesgo la vida del canino son las causadas por la ingesta de sustancias como raticidas. “Se ve afectado el sistema nervioso, hay temblores musculares, mucha salivación, aumenta la frecuencia respiratoria, puede ser que la cabecita la tengan de lado. En una etapa muy grave llegan a tener convulsiones”, afirma el experto.

La atención comienza con la administración de sedantes para disminuir los espasmos musculares. “Después se les canaliza y se les coloca suero en cantidades que dependen de su peso, porque necesitamos que entre mucho líquido al cuerpo para que los riñones expulsen las toxinas”.

El pronóstico de recuperación “es una moneda al aire”, admite el veterinario, porque “no hay algo que se pueda hacer que garantice que el perrito vivirá cuando son casos muy graves”.

Quijano Medina recomienda que las familias que tienen mascotas no usen veneno para acabar con los ratones en casa, porque “aunque lo escondan muy bien los perritos son muy curiosos y es probable que tengan acceso a él”.

Para prevenir la intoxicación por garrapaticida “lo mejor es que compren el producto en una veterinaria, porque en una tienda o agropecuaria no les dan la información correcta” sobre cantidades de uso.

Añade que antes de adquirir una planta de ornato debería consultarse en internet la toxicidad de la especie, no solo para los caninos sino también para los humanos.

En caso de aparecer dermatitis, hay que llevar al perrito al veterinario apenas se detecte el problema. “Las dermatitis no se curan, solamente se controlan”, advierte el experto. “Las va a tener toda la vida y hay que seguir las indicaciones del veterinario, si él dice que no se le bañe frecuentemente o no se le exponga a las plantas ni a materiales de construcción así deben hacerlo. Igualmente, si le manda un alimento dermatológico, dárselo; si recomienda que no le den grasas o comida casera, no dárselas”.

Agrega que, si no se atiende, la dermatitis corre el riesgo de complicarse: el perrito seguirá rascándose y como consecuencia su piel se llenará de llagas, se engrosará y se calentará; por la angustia la mascota dejará de comer y podría presentar anemia. “¿Puede llegar a la muerte? Sí, pero no por la alergia, sino por estar el perro tanto tiempo afligido y otras consecuencias. Cuando aparece la anemia, cualquier otra enfermedad sí podría llevarlo a la muerte”.— (Por Valentina Boeta Madera).