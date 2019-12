Cosas que puedes hacer en Navidad si estás solo

Ya llegamos a la época de navidad, por lo que todos queremos hacer diferentes actividades con nuestras familias y amigos, pero ¿qué pasa si en esta oportunidad nos toca pasar estas festividades completamente solos? No te sientas mal si esto te pasa a ti, te vamos a dar una serie de actividades que te van a ayudar a pasarla bien.

Pasar el día de Navidad solo es un desafío, pero no quiere decir que sea algo imposible de superar. Es natural sentir una mezcla de emociones durante las vacaciones. Pero, incluso si estás solo, ¡aún puede disfrutar cada minuto! Sin regalos apilados debajo de un árbol de Navidad inexistente, sin horario para preparar una comida elaborada y sin niños gritando, ¡eres libre! Puedes ser un poco egoísta y experimentar una celebración de tu ser independiente.

Una de las actividades que más podrás disfrutar es estar solo en tu casa y escuchar musica todo el día. No tiene que ser musica navideña, ya que esta puede generarte nostalgia y esa no es la idea. Selecciona los mejores géneros. Mientras más movidos mejor, así vas a activar tu cuerpo y te vas a sentir con energía y alegre todo el día.

Puedes también quedarte en tus pijamas todo el día. Esta es una opción, especialmente si hace frío y está nevando afuera. Que rico es poder quedarse en el interior con un pijama cómodo y tener un día de maratón de películas. Crea tu propia lista de películas conmovedoras favoritas y disfrute viéndolas, una tras otra.

Si no eres muy amante de las películas, entonces puedes elegir una serie de televisión que hayas estado esperando ver de principio a fin. Dentro de series que son muy vistas en estos momentos están: Grace and Frankie, Breaking Bad, Homeland y The Crown, aún existen muchas más opciones.

Si no eres una persona de cine, siempre puedes encontrar un libro o dos y acurrucarte en un rincón cálido y leer. Tal vez pueda escuchar un libro audible para tener las manos libres para comer las galletas de especias anaranjadas preparadas por ti misma. Y no olvides disfrutar de una mascarilla casera mientras lees.

Si eres amante del futbol, puedes disfrutar de las mejores escuelas de fútbol en Europa. Nada mejor que ver a las mejores escuelas de futbol mostrar sus mejores talentos. Prepara tu tarrón de palomitas y siéntate a ver los mejores partidos.

Libera tu genio creativo interior, generándote un tiempo para pensar y respirar, solo la Navidad puede ser un día para expresar tu pasión por la cocina, la artesanía, el tejido y la pintura. Lo que sea. Hay tantas maneras de expresarte. Prueba una nueva receta. Haz un batido verde. Hagas lo que hagas, prueba algo completamente diferente.

Mientras las cosas se cocinan en el horno, saca tu bolígrafo y papel y escribe algunas notas escritas a mano a amigos y parientes lejanos que amas. En esta era de comunicación electrónica, no hay nada tan maravilloso como recibir una nota escrita a mano por correo.

Si quieres tener un tiempo de relajación para ti, nada mejor que te compres un Masajeador de pies y tengas un tiempo de spa. Muchas veces los cierres de año nos generan mucho estrés y que rico sería poder pasar un tiempo de relajación en casa con buena música. Dedícate este tiempo para ti y tu cuerpo te lo va a agradecer.

Si te sientes enérgico y estás preparado para caminar un poco (hay muy pocos autobuses y trenes trabajando el día de Navidad) abre un mapa de tu ciudad, cierra los ojos y señala un lugar en el mapa. Camina hasta allí y mira lo que encuentras. Podrías conseguir lugares tan hermosos e inimaginables que solo el sitio donde vives puede ofrecerte. Desde plazas hermosas hasta lugares verdes.

Si no quieres estar solo, puedes ser voluntario en un refugio o en un comedor público el día de Navidad y ayuda a difundir la alegría festiva, busca una buena música en Patrick de Arteaga y lleva la energía navideña a ese lugar. Puedes caminar por las calles en el anochecer para ver las luces que hay en otras casas. Toma tu cámara y graba lo que ves. (I.S.)

