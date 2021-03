Crean doble virtual de Miguel Ángel que habla con inteligencia artificial

ROMA (EFE).- La Obra de Santa María del Fiore de Florencia, entidad que gestiona y preserva las principales obra de la ciudad italiana, presentó hoy jueves 4 de marzo la versión virtual de Miguel Ángel.

Se trata de "Michelangelo AI", elaborada a través de Inteligencia Artificial y con capacidad para conversar y responder a las preguntas que se le realicen.

"Michelangelo AI", el doble virtual del artista Miguel Ángel Buonarroti, responde a preguntas en inglés y ha sido elaborado en colaboración con la empresa estadounidense Querlo, con la idea de ser usado como herramienta educativa.

Michelangelo's David statue, dormant for several centuries, awakens, becomes conscious, and ponders it strange circumstance, animated by and infused with AI. Source: https://t.co/AWLPEvIWtK pic.twitter.com/fw0neKpf9r