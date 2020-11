Cristóbal Castro Olivas muestra su trabajo artístico

Emociones sintetizadas en formas y trazos se plasman en las pinturas de Cristóbal Castro Olivas, quien en “Taller necesario” comparte su ópera prima, fruto de varios años de trabajo, en los que ha experimentado con diversas técnicas y estilos.

Utiliza la paleta completa de colores para crear piezas muy distintas unas de otras. La exposición será inaugurada mañana sábado, a las 11:30 horas.

Se trata de una muestra virtual que será abierta en ese mismo formato en la página de Facebook del Museo de la Ciudad, donde se encontrará la liga para acceder a la exhibición y recorrerla como si se hiciera de manera presencial.

La actividad es parte del ciclo de exposiciones “Cuarto blanco” del museo, nueva modalidad para los que no pueden asistir presencialmente al recinto y desean admirar el arte desde casa.

Cristóbal Castro recuerda que fue invitado a participar en el ciclo y aceptó con el deseo de mostrar por primera vez ante los espectadores su obra, fruto de un trabajo de ocho años, desde que se inició en la pintura. Las pinturas que presenta fueron realizadas en los últimos cinco años, cuando, según indica, alcanzó una técnica más depurada.

Si bien en esta muestra solo se verán cuadros abstractos, Cristóbal Castro trabaja diferentes estilos. Le gusta la pintura de paisaje, que espera exponer en otra oportunidad.

No se siente artista

Arquitecto de formación, Cristóbal Castro señala que tiene gran respeto por los artistas en general y pintores en particular, por esa razón a él no le gusta llamarse de ninguna de esas dos maneras. Únicamente busca conectar con el público de manera visual, lograr que se identifique con su obra y no con la persona que la creó.

Manifiesta que pintar es como viajar a una realidad en la que se expresan sentimientos que se tienen en el momento. Él trabaja siguiendo las reglas de la composición que ha aprendido.

Su estilo se nutre de todas las experiencias adquiridas en la vida, como el estudio de la Historia del Arte, la visita a los museos y los encuentros con otros pintores.

En “Taller necesario” presenta 30 piezas de distintos formatos, escalas cromáticas y materiales. A veces hace uso de colecciones de libros antiguos, recortes o curiosidades contemporáneas para crear collages y en otras ocasiones recurre únicamente al acto de pintar.— Iris Ceballos Alvarado

Pintor Detalles

Cristóbal Castro Olivas muestra en “Taller necesario” el fruto de años de trabajo.

Apertura

A partir de la inauguración, mañana, se podrá visitar la muestra de manera virtual, como también la página del autor cristobalcastrooliva.com, en la que el público podrá conocer más sobre su trabajo pictórico.