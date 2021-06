Crocs con tacón; ¿cuánto cuestan y dónde conseguirlos?

Balenciaga hizo realidad el "sueño" de quienes soñaban con la comodidad de un zueco de plástico y la elegancia que aporta el tacón de aguja.

ESPAÑA.— Balenciaga impactó al mundo al lanzar una colaboración con la marca de calzado estadounidense Crocs, tras esta unión han dado a conocer el nuevo modelo de calzado que une el típico zapato estilo zueco con el tacón de aguja.

El diseño innovador pretende imponer moda y demostrar que un calzado de tacón no tiene porque estar peleado con la comodidad. Sin embargo, en redes sociales este calzado ha desatado las burlas y los memes.

De acuerdo con las reconocidas marcas, este diseño es un modelo perteneciente a la colección primavera-verano 2022 de la firma de lujo española. Balenciaga también indicó que además de los tacones lanzarán unas botas que estarán en diferentes colores.

Hasta ahora, no se ha revelado cuándo las Crocs con tacón saldrán a la venta, ni el precio que tendrán, pero se especula serán costosas debido a que Balenciaga es una firma de lujo.

Lo que sí se detalló es que los compradores podrán elegir entre distintos colores como verde, gris y negro.

Cabe destacar que no es la primera vez que las marcas lanzan una colaboración. En 2017, lanzaron unos zuecos con plataforma, que a pesar de costar 850 dólares, se agotaron antes de estar disponibles en las tiendas.

Are you wearing the—



The Balenciaga stiletto crocs? Yeah, I am. pic.twitter.com/mhxxncjnrJ